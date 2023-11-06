(MENAFN
- Al-Bayan)
● أعلن مصرف عجمان أن مجلس إدارته سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 9 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشار المصرف إلى أن مجلس الإدارة سيراجع خلال الاجتماع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة الاعتيادية الأخرى.
● أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 9 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً أموراً عامة متعلقة بأعمال الشركة.
● أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 9 نوفمبر. وأشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيراجع خلال الاجتماع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، لافتة إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية وأي مواضيع أخرى.
MENAFN06112023000110011019ID1107382041
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.