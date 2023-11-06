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إفصاحات

11/6/2023 7:28:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

● أعلن مصرف عجمان أن مجلس إدارته سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 9 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشار المصرف إلى أن مجلس الإدارة سيراجع خلال الاجتماع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة الاعتيادية الأخرى.

● أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 9 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً أموراً عامة متعلقة بأعمال الشركة.

● أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 9 نوفمبر. وأشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيراجع خلال الاجتماع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، لافتة إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية وأي مواضيع أخرى.

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