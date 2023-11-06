«المحاسبين القانونيين»: ضرائب المناطق الحرة تختلف عن المحلية

نظّم معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، جلسة نقاشية مع جو باتشيللي رئيس قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي، حول كيفية تأثير اللوائح الضريبية الجديدة في الشركات في دولة الإمارات، وخاصة تلك العاملة في المناطق الحرة، وحثها على متابعة اللوائح عن كثب، لأن سياساتها الضريبية تختلف عن الشركات المحلية.

ويأتي معدل ضريبة الشركات الجديد بنسبة 9 %، والذي يسري تطبيقه، إما في يونيو هذا العام، أو يناير 2024، اعتماداً على السنة المالية، متماشياً مع إطار الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتضمن الحد العالمي الأدنى لمتطلبات ضريبة الشركات بنسبة 15 % للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.

وأوضحت الجلسة النقاشية أن الإعفاء الضريبي لا يعني صفر ضرائب، بل تحديد معدل ضريبة الشركات بنسبة 0%، مع إمكانية إجراء تعديلات تدريجية في المستقبل. ومع ذلك، يُعتـقـد أن أي زيادة في معدل الضريبة في المنطقة الحرة، أمر غير مرجح، نظراً لأن هذه الإعفاءات الضريبية، بمثابة حافز لتشجيع نمو الأعمال. وعلى الرغم من أن معدل الضريبة على الشركات هو 0 %، لا تزال شركات المناطق الحرة مطالبة بضبط وإدارة حساباتها بشكل كافٍ، من أجل ضمان الامتثال للوائح التسعير التحويلي. وقال جو باتشيللي رئيس قسم الضرائب في شركة KPMG: ((معدل الضريبة أقل بكثير من الدول المتقدمة الأخرى، وتظل دولة الإمارات وجهة جذابة للأعمال العالمية، نظراً لموقعها الجغرافي، واستقرارها وبيئتها الريادية، والمزايا الضريبية الأخرى)).

وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين: ((في حين أن الرسوم المفروضة على الشركات، تعيد تشكيل العمليات التجارية من وجهة نظر قانونية ومحاسبية، فإن التطبيق المدروس لهذه السياسة، يشير إلى أن أولئك الذين يقودون تنفيذها، ملتزمون بخلق بيئة أعمال متبادلة المنفعة. وإدخال هذه اللوائح ضروري لإرساء بيئة أعمال عادلة وشفافة، ومنع الاستغلال من خلال استراتيجيات التخطيط الضريبي)).