«الإمارات الإسلامي» يطلق بطاقة مبتكرة للاسترداد النقدي

أطلق ((الإمارات الإسلامي))، البطاقة الائتمانية المبتكرة ((الاسترداد النقدي سويتش من فيزا)). وتقدم البطاقة الائتمانية الجديدة للمتعاملين، مرونة في اختيار فئات الإنفاق، سواء عند السفر أو أنماط الحياة، والانتقال فيما بينهما مباشرة باستخدام تطبيق EI Rewards، ما يتيح لهم الحصول على نسبة استرداد نقدي أعلى.

وبناء على الفئة المختارة يمكن للمتعاملين الحصول على استرداد نقدي، يصل إلى 4% عند الدفع باستخدام البطاقة في مجموعة واسعة من فئات الإنفاق، بما في ذلك المطاعم والبقالة والتعليم وتذاكر الطيران وحجوزات الفنادق، و8% على الوقود، فضلاً عن استرداد بنسبة 1% غير محدودة بسقف على كل فئات المشتريات الأخرى.

وقال محمد الهادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات في بنك الإمارات الإسلامي: ((لا شك في أن إطلاق بطاقة ((الاسترداد النقدي سويتش من فيزا))، يمثل خطوة مبتكرة تعزز محفظتنا من البطاقات الائتمانية، إذ نهدف من خلال هذه البطاقة إلى تمكين المتعاملين من اختيار فئة المكافأة المفضلة لديهم)).