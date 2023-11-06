«الإمارات الإسلامي» يطلق بطاقة مبتكرة للاسترداد النقدي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق ((الإمارات الإسلامي))، البطاقة الائتمانية المبتكرة ((الاسترداد النقدي سويتش من فيزا)). وتقدم البطاقة الائتمانية الجديدة للمتعاملين، مرونة في اختيار فئات الإنفاق، سواء عند السفر أو أنماط الحياة، والانتقال فيما بينهما مباشرة باستخدام تطبيق EI Rewards، ما يتيح لهم الحصول على نسبة استرداد نقدي أعلى.
وبناء على الفئة المختارة يمكن للمتعاملين الحصول على استرداد نقدي، يصل إلى 4% عند الدفع باستخدام البطاقة في مجموعة واسعة من فئات الإنفاق، بما في ذلك المطاعم والبقالة والتعليم وتذاكر الطيران وحجوزات الفنادق، و8% على الوقود، فضلاً عن استرداد بنسبة 1% غير محدودة بسقف على كل فئات المشتريات الأخرى.
وقال محمد الهادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات في بنك الإمارات الإسلامي: ((لا شك في أن إطلاق بطاقة ((الاسترداد النقدي سويتش من فيزا))، يمثل خطوة مبتكرة تعزز محفظتنا من البطاقات الائتمانية، إذ نهدف من خلال هذه البطاقة إلى تمكين المتعاملين من اختيار فئة المكافأة المفضلة لديهم)).
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