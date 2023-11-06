الأسهم الأمريكية تحاول التماسك والتشبث بالزخم التصاعدي

ارتفعت الأسهم بشكل طفيف، أمس، إذ حاولت ((وول ستريت)) الحفاظ على زخمها من الأداء القوي الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 101 نقطة أو 0.3%، ومؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 0.3%، فيما تقدم مؤشر ناسداك المركب 0.4%.

وسيراقب المتداولون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث مرتين في الأيام المقبلة. وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي مع تراجع عوائد السندات، فيما يأمل المستثمرون انتهاء حملة رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسهم تسلا 2.5%، بعدما كشف تقرير من وكالة رويترز، عن تخطيط الشركة لإنتاج سيارات كهربائية بسعر اقتصادي يصل إلى 25000 يورو (26859 دولاراً) في مصنع بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.

أسهم أوروبا

واستقرت الأسهم الأوروبية، بعدما سجل المؤشر القياسي، أكبر قفزة أسبوعية منذ مارس، فيما حقق سهم ((رايان إير)) أفضل أداء خلال شهر، بعد أرباح سنوية قياسية.

وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.1% خلال التداولات، بعد أن قفز أكثر من 3% الأسبوع الماضي، مع رضا المستثمرين عن سلسلة من الأرباح القوية، ومؤشرات على نهاية تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى. وصعد سهم رايان إير 5.8%، بعد أن توقعت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، أرباحاً سنوية قياسية، ووعدت بتوزيع أرباح منتظمة، ما رفع مؤشر قطاع السفر والترفيه 1.3%.

وربح سهم تليكوم إيطاليا 2%، بعد الموافقة على بيع شبكة الخطوط الثابتة التابعة لها بقيمة 19 مليار يورو (20 مليار دولار) لشركة الاستثمار المباشر الأمريكية كيه.كيه.آر. وانخفض سهم إيفوتيك 2.6%، بعد أن خفض بنك بي.آر.سي تصنيف سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية.

مؤشر نيكاي

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني، عند أعلى مستوى في أكثر من شهر، مقتفياً أثر وول ستريت في الجلسة السابقة، فيما قادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وقفز نيكاي 2.37% إلى 32708.48 نقاط في أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.64% إلى 2360.46 نقطة. وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق، 8.15%، ما منح المؤشر نيكاي أكبر دفعة، كما زاد سهم شركة طوكيو إلكترون 2.14%.

وزاد سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.58%، وكذلك سهم ريكروت هولدينجز للتوظيف 7.43%، لكن سهم شركة كاواساكي كايسن تراجع 11.38%، بعد أن خفضت شركة الشحن توقعاتها للأرباح السنوية.

وهبط مؤشر شركات الشحن 5.21% ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، كما هبط قطاع البنوك 2.06%.