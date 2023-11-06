685 مليون درهم أرباح «إمباور» في 9 أشهر

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، إذ سجلت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.07 مليار درهم، وإيرادات 2.27 مليار درهم، خلال فترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وخلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، نمت إيرادات «إمباور»، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.5%، و 7.5% على التوالي، وارتفع صافي الربح الأولي خلال الفترة ذاتها بنسبة 6.1%، ليصل إلى 777 مليون درهم، ويخضع صافي الربح الأولي هذا للتسوية لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب، وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة.

وعلى أساس صافي الربح المطلق، سجلت «إمباور» صافي ربح بلغ 685 مليون درهم، خلال فترة الأشهر الـ 9 المنتهية في سبتمبر 2023. ووزّعت «إمباور» أرباح بقيمة 425 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر 2023، لتؤكّد التزامها بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية

850 مليون درهم، خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وبعد توزيع الأرباح الملتزم بها أول سنتين ماليتين بعد الاكتتاب العام، تخطط المؤسسة لمواصلة توزيع الأرباح المستدامة، بما يتماشى مع نمو أعمالها.

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة «إمباور» 2.99 مليار درهم (من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023) مقارنة بـ 2.73 مليار درهم (من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022)، بنمو 9.5%، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.45 مليار درهم (من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023)، مقارنة بـ 1.32 مليار درهم (من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022 )، بنمو 9.5%.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تواصل المؤسسة توسيع عملياتها، والاستثمار في محفظة أصولها، وتطوير بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد في سوق تبريد المناطق في دبي»، وأوضح أن نتائج الربع الثالث من العام 2023 تبشر المساهمين بأرباح مستدامة، وتترجم بقوة وعودها، التي قطعتها لهم في الحفاظ على أداء مهني ومالي متصاعد ومزدهر ومستدام، يعود بفوائد جمة عليهم وعلى اقتصاد دبي وسكانها وقطاعاتها الاقتصادية على اختلاف أنشطتها وتنوع أعمالها.

وأكد أحمد بن شعفار، أن أسواق المال والمساهمين ومن قبلهم المتعاملين، يلمسون تحرك «إمباور» على أكثر من صعيد، بدءاً من ترسيخ صدارتها لأسواق تبريد المناطق عالمياً، مروراً بتأكيد مقدرتها الفائقة على تلبية الطلب على خدمات تبريد المناطق بمعايير تفوق نظيرتها العالمية مهما كان حجمه أو توقيته أو موقعه الجغرافي في دبي، حيث تبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80%.

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