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محاكمة 4 متهمين في بريطانيا سرقوا مرحاضاً

11/6/2023 7:28:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف مدعون، اليوم، أن أربعة رجال وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بسرقة مرحاض من الذهب عيار 18 قيراطاً من قصر جنوبي إنجلترا، كان في معرض فني قبل سرقته عام 2019.

وتبلغ قيمة المرحاض الصالح للاستخدام 4.8 ملايين جنيه إسترليني (5.9 ملايين دولار)، وكان جزءاً من معرض لفنان إيطالي في قصر بلينهايم، وهو معلم سياحي رئيس، وأحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن جيمس شين (39 عاماً) وُجه إليه اتهام يتعلق بالسطو، واتهامان يتعلقان بنقل للممتلكات يعاقب عليه القانون.

كما تم توجيه تهم إلى ثلاثة آخرين، وهم مايكل جونز وفريد دو وبورا جوكوك، وهم أيضا في الثلاثينات من العمر.

وكانت الشرطة قد قالت، وقت وقوع السرقة، إن لصوصاً اقتحموا القصر بسيارتين، واستولوا على المرحاض في وقت ما قبل الساعة الخامسة صباحاً عام 2019.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المرحاض، الذي يحمل اسم «أمريكا»، قد تمت استعادته، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق حتى الآن من السلطات عن حالة المرحاض.

وقصر بلينهايم هو مسقط رأس الزعيم البريطاني ونستون تشرشل. وعبر القصر عن حزنه في عام 2019 حيال فقدان المرحاض الذي عُرض من قبل في متحف جوجنهايم في نيويورك. وسيمثل الرجال الأربعة أمام المحكمة في 28 نوفمبر.

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