عمره 13.2 مليار سنة.. اكتشاف أقدم ثقب أسود في الكون

اكتشف العلماء أقدم ثقب أسود في الكون حتى الآن تشكل بعد 470 مليون سنة من الانفجار الكبير.

وتؤكد النتائج، التي نُشرت اليوم، ما كانت حتى وقت قريب نظريات تتحدث عن وجود ثقوب سوداء فائقة الكتلة في فجر الكون.

وقد تعاون تليسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا ومرصد شاندرا للأشعة السينية في الدراسة.

ويبلغ عمر هذا الثقب الأسود 13.2 مليار سنة، في الوقت الذي يبلغ فيه عمر الكون 13.7 مليار سنة.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للعلماء هو أن هذا الثقب الأسود هائل الحجم، فهو أكبر بعشر مرات من الثقب الأسود الموجود في مجرتنا درب التبانة.

ويُعتقد أن وزنه يتراوح بين 10 إلى 100 في المئة من كتلة جميع النجوم في مجرته.

وقال العلماء إن هذه النسبة ليست قريبة من النسبة الضئيلة للثقوب السوداء في مجرتنا درب التبانة والمجرات الأخرى القريبة.

وقال بريامفادا ناتاراجان، من جامعة ييل، الذي شارك في الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر أسترونومي»: «لا يزال من المبكر للغاية القول بأن الكون بهذا الحجم الهائل».