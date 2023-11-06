غوارديولا يكشف تطورات إصابة هالاند بعد تعرضه لاصابة بالكاحل



قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن مهاجمه إرلينغ هالاند يشعر بتحسن بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في نهاية الأسبوع، لكن ليس من المؤكد أن يشارك في مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد يانغ بويز.

واضاف "تحدثت الى الطبيب واليه، وقال أمس إنه يشعر بتحسن كبير، لكني غير واثق" من مشاركته.

جرى استبدال هالاند بين الشوطين خلال فوز السيتي 6-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي، بعد إصابته في الكاحل. وقال غوارديولا بعد تلك المباراة إن هالاند "لم يكن يشعر بالراحة" وتم استبداله كإجراء احترازي.

كما ذكر أنه سيعرف بعد التدريب في وقت لاحق من الاثنين ما إذا كان الدولي النرويجي سيكون متاحا أمام يانغ بويز، الذي يستضيفه السيتي يوم الثلاثاء.

واستطرد قائلا "إذا قال هالاند: أنا جاهز، لا أشعر بأي ألم، فسأعتبره مشاركا".

وفي حال فاز السيتي فسيضمن مكانا في دور الـ16.

وستكون المباراة المقبلة للفريق أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

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