ماذا قال زيلينسكي حول احتمال إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا العام المقبل؟

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن "الوقت ليس ملائما لإجراء انتخابات"، في خضم جدل بين قادة البلاد حول احتمال إجراء انتخابات رئاسية مقررة أصلا العام المقبل.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "علينا أن نقرر ان الوقت هو للدفاع، للمعركة التي يتوقف عليها مصير الدولة والشعب، وليس لمسرحية تنتظرها روسيا دون سواها من أوكرانيا. اعتقد أن الوقت ليس ملائما لإجراء انتخابات".

واضاف "علينا أن نتوحد لا أن ننقسم، لا أن نتفرق في خلافات او أولويات أخرى".

وشدد زيلينسكي مساء الاثنين على أن "لا مكان للنزاعات".

وتابع "ندرك جميعا اليوم، في زمن الحرب، وفي وقت تكثر التحديات، أنه من غير المسؤول تماما إطلاق موضوع الانتخابات في المجتمع بخفة".

والجمعة الفائت، اعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا أن "الرئيس الاوكراني يدرس (موضوع الانتخابات) ويقيم الايجابيات والسلبيات"، لافتا الى أن الانتخابات تطرح على السلطات تحديات غير مسبوقة.

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