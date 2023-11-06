وفاة أطول رجل في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي الباكستاني غلام شبير الشهير بـ"أطول رجل" في العالم، اليوم، بعد معاناة مع المرض في جدة.
ولد شبير في باكستان عام 1980م، ويعد أطول رجل في العالم لمدة 6 سنوات متتالية من عام 2000 حتى 2006، وهو مسجَّل رسميًّا في موسوعة غينيس، حيث يبلغ طوله 255 سم، ونظراً لطوله اللافت، ظهر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في العديد من الفعاليات الشهيرة، ونال العديد من الجوائز.
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