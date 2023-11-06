حفل توزيع جوائز «كتاب في صندوق» 5 فبراير المقبل في دبي

تنظم مؤسسة الإمارات للآداب، الدورة الثانية من مسابقة ((أركاديا - كتاب في صندوق))، لتثري وتلهم مع هذه المسابقة الإبداع والخيال لدى طلبة المدارس الابتدائية، حول تاريخ وثقافة وحياة مجتمع دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مدرسة أركاديا، إذ يقوم المشاركون بإنشاء مجسمات تمثل كتبهم المفضلة أو أجزاء مختارة من الكتب من مواد مُعاد تدويرها. وأطلقت مدرسة ((أركاديا)) المسابقة بورشة أقامتها في مقر المدرسة مع الفنان والمنسق، أحمد العنزي. وتشجع المسابقة المعلمين والطلبة على الانطلاق في رحلة جماعية من السرد القصصي، لعكس أصالة وإبداع العقول الشابة، والتأكيد على أهمية إعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

وأبانت المؤسسة، أنه يجب أن يتم تسليم كافة المشاركات بحلول 12 يناير المقبل، على أن تتضمن المجسم إضافة إلى شرح موجز للكتاب وسبب اختياره والطريقة المختارة لتجسيده.

ويتم الحكم على كافة المشاركات وتقييمها، تبعاً للمعايير التالية: الإبداع، الخيال، الأصالة، استخدام المواد المُعاد تدويرها ومدى عكس المجسم للكتاب أو جزء الكتاب المختار.

ويتم تحكيم المشاركات من قبل لجنة تحكيم تضم ممثلي من مدرسة أركاديا، الراعي الرسمي للمسابقة، ومجموعة من المؤلفين والفنانين المشاركين في مهرجان طيران الإمارات للآداب.

وتحدد المشاركات المتأهلة للقائمة النهائية ويُقام حفل توزيع الجوائز 5 فبراير 2024، خلال دورة مهرجان الإمارات للآداب لعام 2024 والمقرر إقامتها في الفترة بين 31 يناير و6 فبراير 2024.