«الثقافة والحرية» تصاميم أفريقية بريطانية متناغمة

تجمع تشكيلة ((الثقافة والحرية)) بين بهجة التصميمات الأفريقية، وروح الخياطة البريطانية مع براعة الحِرفية الإيطالية في العرض الأول لها في الشرق الأوسط، خلال النسخة العاشرة من معرض ((دبي داون تاون ديزاين))، التي تنظّم غداً الأربعاء، كثمرة تعاون بين مصمم الأزياء الرجالية البريطاني الشهير، أوزوالد بواتينغ، وبولترونا فراو الإيطالية، والمتخصصة في التصميم الداخلي.

نفحات أفريقية

الجدير بالذكر أن الظهور الأول لتشكيلة ((الثقافة والحِرفية))، خلال معرض داون تاون ديزاين في الشرق الأوسط، يوفر لمحة على القطع الكلاسيكية المُعاد تصميمها من بولترونا فراو، بما في ذلك أريكة تشيستر، التي صممها مؤسس العلامة في عام 1912، بإلهام من أرائك تشيسترفيلدز من العصر الإدواردي، وكرسي فانيتي فير، من عام 1984، حيث يتألقان بأنماط مميزة طورها بواتينغ. وتتضمن التشكيلة أيضاً أكسسوارات نمط حياة، وأقمشة وورق جدران مزينة بأنماط كينتي، وشموع معطرة بنفحات أفريقية. كما تضم التشكيلة لعبة المنقلة الأفريقية، بتصميم مبتكر، يجمع بين الحِرفية والدقة في الصنع.

تجارب بواتينغ

من جانب آخر، تم عرض هذا الإصدار المحدود من تشكيلات التصميم الداخلي لدار((بولترونا فراو)) للمرة الأولى خلال أسبوع لندن للتصميم 2023، في شارع سافيل رو، والتي حصدت نجاحاً منقطع النظير بفضل لمسات أوزوالد بواتينغ الخياط المخضرم، والذي يشتهر بأنماطه المخصصة والمفعمة بالألوان، وتصاميمه المُعقدة، ويشكل التعاون أولى تجارب بواتينغ في مجال الأثاث الداخلي، حيث يمتد تأثيره الكبير لأكثر من ثلاثة عقود في عالم الأزياء.

صناعة يدوية

وفيما يتعلق بتفاصيل التصاميم، أمضى فريقا بواتينغ وبولترونا فراو، أكثر من 6 أشهر في تطوير جلد منقوش يدوياً لأرائك تشيستر، مستلهمين عملهم من ثياب كينتي التقليدية، والتي تُستخدم عادة في المناسبات الرسمية، وتتميز بأقمشتها المفعمة بالألوان. وتُصنع جميع أرائك تشيستر الجديدة يدوياً في ورشة عمل بولترونا فراو في تولينتينو، وبنفس العناية الدقيقة التي تُخاط بها بدلات بواتينغ، في متجره بشارع سافيل رو.

ويحتفي المصمم البريطاني بأصوله الغينية، من خلال النمط ((القَبَلي))، الذي تزخر به تصميمات بواتينغ، ويظهر واضحاً في جميع منتجات التشكيلة محدودة الإصدار. وتعليقاً على العرض الأول لتشكيلة الأثاث الداخلي محدودة الإصدار في الشرق الأوسط، قال أوزوالد بواتينغ: ((يسعدني أن أعلن شخصياً عن تعاوني مع علامة بولترونا فراو، في معرض دبي داون تاون ديزاين، ومنذ اللحظة الأولى، تواصلتُ مع ((بولترونا فراو)) من خلال لغة مشتركة للحِرفية والتصميم والانتباه للتفاصيل، إذ تتشابه عملية صناعة الأثاث إلى حد كبير مع مقاربتي في الخياطة، بما في ذلك اختيار المواد وتطويرها، وتتمحور هذه الشراكة بالنسبة لي، حول استخدام الأنماط التقليدية بطريقة إبداعية وجديدة، وآمل أن يقدّر محبو التصاميم في الشرق الأوسط، انطلاقاً من إمارة دبي، رؤيتنا المشتركة)).