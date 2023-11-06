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دبي تحتفي بالثقافة اليابانية وروائعها في معرض متنوع

11/6/2023 7:28:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خلال نوفمبر الجاري، سيتاح لسكان دبي فرصة التعرف على جوانب من الثقافة اليابانية، من خلال معرض يعتبر الأول من نوعه في المدينة يضيء على أزياء ومأكولات وفنون اليابان المتنوعة، ويمتد لثلاثة أيام من 10 إلى 12 نوفمبر داخل حديقة برج خليفة.

ويقدم المهرجان المأكولات والأزياء التنكرية وحفلات الشاي والأسواق التي تبيع الكيمونو الياباني، ومقهى حصرياً وعروضاً مسرحية مميزة وغير ذلك الكثير.

ووصفت مجلة ((كيرلي تايمز))، المهرجان بأنه عطلة نهاية أسبوع صديقة للعائلة، وفرصة ممتازة للحصول على المذاق الأصيل للطعام الياباني التقليدي، فضلاً عن كونه فرصة استكشاف سوق نابض بالحياة والحرف اليدوية اليابانية والكيمونو ومستحضرات التجميل.

ويمكن للعائلات أيضاً الاستمتاع بألعاب فريدة مستوردة مباشرة من اليابان، عدا إلقاء نظرة فاحصة على الفن الياباني، حيث من المقرر أن يؤدي فنانو الدبلجة الصوتية على سلسلة الأنيمي والمانغا، كويتشي تاكاماتسو، واكيرا اساكورا، وساكريد فليرامو، وساتسوكي سوناياما، وفرقة كريزي كين وماري اويدا، عروضاً في هذا الحدث الذي يتضمن طقوساً تقليدية، كتحضير الماتشا بطريقة احتفالية، هذا عدا عرض مقهى ياباني حصري لأول مرة في دبي.

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