موضوعات متنوعة في عدد مجلة القوافي الجديد

صدر عن ((بيت الشعر)) بدائرة الثقافة في الشارقة العدد 51 من مجلة ((القوافي)) الشهرية؛ المتخصّصة بالشعر الفصيح ونقده، وتحتفي بالمواضيع ذات الصلة بلاغةً ولغةً وتراثاً. كما تحتفي بالشعراء من مختلف العصور.

وجاءت افتتاحية العدد بعنوان ((لغة الشّعر لا تحدّها حدود)) وفيها ((لغة الشعر أداة فعّالة تحتكّ بالحياة الواقعية، فتعكس برمزيتها العالية المدلولات بتصوير خيالي يتماهى مع معطيات الشعور. ولأن لهذه اللغة تأثيراتها العفوية على امتداد الحياة العربية، فإنها دائماً مثار دهشة، بحكم تنويعاتها الإيقاعية وطبقاتها الفردية واستعمالاتها المعجمية، فهي منطلقة لا تحدّها حدود، بحكم طابعها الجمالي، ونموذجها المثالي الذي يحظى بالقبول دائماً)).

إطلالة العدد جاءت تحت عنوان ((شِعْريةُ المكان.. أثر لا ينمحي في الوجدان والقصائد)) وكتبتها الدكتورة سماح حمدي. وفي باب ((مسارات)) كتبت الدكتورة حنين عمر، عن ((العَلَمْ.. رايات الفخر والمديح في الشعر العربي)).

وتضمن العدد حواراً مع الشاعر العماني يوسف الكمالي، وحاوره الشاعر والإعلامي عبدالرزاق الربيعي. واستطلعت الإعلامية عبير يونس، رأي مجموعة من الشعراء عن موضوع ((ذكريات الشعراء)). وفي باب ((مدن القصيدة)) كتب الشاعر والإعلامي عبدالرزاق الربيعي، عن مدينة صلالة العُمانية. وفي باب ((أجنحة)) حاور الإعلامي محمد آدم بركة، الشاعر عبدالمنعم حسن من مالي.