إعلان أسماء الفائزين في جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، أسماء الفائزين في الدورة الرابعة عشرة ((دور الترجمة في النقد التشكيلي الحديث))، التي تأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة مع لجنة تحكيم الجائزة في دائرة الثقافة في الشارقة، للاطلاع على تقرير اللجنة.

وحصل الناقد شادي أبو ريدة من مصر على المركز الأول، عن بحثه ((ترجمة الفن وفن الترجمة بَيْن الإمتاعية والاِمْتِناعِيَّة))، ونال الناقد زيتوني عبد الرزاق من الجزائر المركز الثاني، عن بحثه ((الترجمة في النقد التشكيلي الحديث.. إشكالية مصطلح أم أزمة ترجمة))، فيما كان المركز الثالث من نصيب الناقد أحمد لطف الله من المغرب، عن بحثه ((النقد التشكيلي العربي والترجمة، دراسة نظرية وتطبيقية)).

وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، الأمين العام للجائزة: ((عززت جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي على مدى أكثر من 14 عاماً من حضور الجانب النقدي في الفنون التشكيلية العربية، وقد حظيت منذ تأسيسها برعاية متواصلة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وهي رعاية أسّست لثقافة نقدية متخصصة، الأولى من نوعها عربياً في الفن التشكيلي)).

وأوضح القصير أن الجائزة مع الفائزين في الدورة الحالية تكون قد قدّمت للمكتبة النقدية العربية أكثرَ من 46 ناقداً وناقدةً، بعد مشاركاتٍ واسعة، مشيراً إلى أن هذه الدورة استقبلت مشاركات من: الإمارات، ومصر، والعراق، وتونس، والمغرب، والجزائر، ولبنان، والأردن، وسوريا، وغيرها من الدول، مؤكداً أنه مشهد يؤشّر إلى خصوصية هذه الجائزة المتفردة في طرحِها الفنيِّ والإبداعيِّ على مستوى الوطنِ العربي.

وأشار الأمين العام للجائزة، إلى الجهودِ الحثيثةِ التي قامت بها لجنة تحكيم الدورة الحالية، والمكوّنة من: د. سمير السالمي من المغرب، ود. معتز إسماعيل من العراق، ود. هويدا صالح من مصر، موضحاً أن اللجنة وضعت استراتيجية تحكيم لاختيار البحوث الفائزة، وتركزت المداولة بين أعضاء اللجنة الثلاثة حول مدى تمثل الباحثين لدور الترجمة، وتأثيرها على النقد التشكيلي العربي المعاصر، ومدى تمثلهم للاشتراطات الفكرية والمعرفية التي أدرجها محور الجائزة من ناحية، ويقترحها المنهج الذي حدده الباحث لمقاربة محور الجائزة، ومدى تطابق مقدمات الأبحاث مع النتائج. وأعلن القصير أن منتصف ديسمبر المقبل، سيكون موعداً لتكريم الفائزين في جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، وذلك خلال مهرجان الفنون الإسلامية.