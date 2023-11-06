فنون ميثاء النعيمي.. جماليات تمتزج بألوان الفراشات والاحتفاء بالطبيعة

ميثاء مانع النعيمي فنانة إماراتية، تهوى جمع الفراشات بألوانها المتعددة، فاستوحت منها أشكالاً فنية، لصياغة أعمال تركز على مفهوم الجمال، حيث تتفنن في عمل براويز فنية، تزينها بفراشات مختلفة الألوان والأشكال، بعد أن تستوردها من بلدان مختلفة، وبعد أن تنتهي دورة حياتها، فتزينها بالأصداف والأحجار الكريمة، فهي تعشق الطبيعة، والأعمال اليدوية، ومختلف أنواع الحيوانات، ما دفعها إلى دمجها في فن واحد تهواه.

((البيان)) التقت ميثاء مانع النعيمي، على هامش معرض الفنون البصرية، الذي عقد مؤخراً بمركز الإبداع الثقافي بأم القيوين، إذ قالت إنها درست الأدب الإنجليزي بجامعة عجمان، وإن الهدف من مشاركتها في المعرض تعريف الزوار باللوحات الفنية، التي أبدعتها، لافتة إلى أنها تهوى الطبيعة، والفراشات التي تجذبها، وأن شغفها بالفن والمهارات اليدوية قادها إلى جمعها بصورة فنية، فأسرتها ألوانها الزاهية وجمالها الأخاذ، فوضعت لمساتها الجمالية عليها، لتنتج منها أعمالاً تركز على مفهوم الجمال، من خلال وضعها وعرضها في ((براويز)) فنية مزينة بفراشات متعددة الألوان، تجذب الزوار، وتلفت انتباههم.

وبينت أنها طورت من مهاراتها وموهبتها في مجال عالم الفراشات، فدرست كنهها ذاتياً، حتى غاصت في أعماقها، فأبدعت منها لوحات فنية غاية في الجمال، مبينة أن التعامل مع الفراشات يتطلب صبراً– خصوصاً- خلال وضعها في البراويز تجنباً لتساقط أجزاء الأجنحة أو الجسم، فهي تستمتع بإظهار جمال الفراشات، ما دفعها لاكتشاف المزيد من أسرارها.