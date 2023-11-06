جائزة الشيخ زايد للكتاب تتلقى 4240 ترشيحاً من 74 دولة لدورتها الـ 18

استقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية 4240 ترشيحاً من 74 دولة، في دورتها الـ18، منها 19 دولة عربية و55 دولة أجنبية، بنسبة هي الأكبر منذ انطلاق الجائزة، وبواقع زيادة نسبتها 34 % عن النسخة الماضية. كما انتهت لجنة القراءة والفرز من استقبال الطلبات، وإغلاق باب الترشّح مطلع أكتوبر.

مكانة

وكان الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، قد ترأس اجتماعات لجنة القراءة والفرز في الجائزة، التي اطّلعت خلالها على الكتب المرشحة للجائزة، وقَيّمت مدى التزامها بالشروط والمعايير، حيث تضمّ اللجنة سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور بلال أورفه لي عضو اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية، وأعضاء الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، الأستاذ الدكتور خليل الشيخ، والدكتورة بدرية البشر، وبحضور الأستاذ عبد الرحمن النقبي مدير الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية.

وقال الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: ((على امتداد سنوات، كرّست جائزة الشيخ زايد للكتاب لنفسها مكانة استثنائية في الساحتين الأدبية والثقافية، إقليمياً وعالمياً، وذلك لما تحظى به من احترام، كونها تأتي تقديراً لحكمة ورؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، الذي لطالما حرص على تثبيت دعائم الإبداع في مختلف المجالات معرفياً، وعلمياً، وفنياً وإنسانياَ، وتثمين دور المثقفين والموهوبين، وإبراز مشاريعهم، والتعريف بها على أوسع نطاق، كما أنها ساهمت، وعلى امتداد سنوات في نقل صورة زاهية عن واقع المجتمعات، ومدى التطور الفكري والمعرفي الذي تحظى به)).

زخم كبير

وتلقّت الجائزة في دورتها لهذا العام النسبة الأكبر من الترشيحات في تاريخها، حيث تصدّرت جمهورية مصر العربية قائمة الدول الأعلى مشاركة، تلتها كلّ من جمهورية العراق، والمغرب، والجزائر، والأردن، وسوريا، والسعودية، وتونس، وفلسطين، والإمارات العربية المتحدة، أما على صعيد الدول الأخرى، فتصدّرت الهند قائمة الدول، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، فيما شهدت الجائزة مشاركات للمرّة الأولى من سلوفينيا، وصربيا، ورومانيا، والنيبال، إلى جانب كلّ من موريشيوس، وجمهورية قرغيزيا، وهنغاريا، وغوينيا وجيبوتي.

فئات وترتيب

وجاءت فروع الجائزة؛ فرع ((المؤلف الشاب))، ضمن أعلى مشاركات، حيث بلغت 1078، بنسبة 25 % من إجمالي المشاركات، وحلّ فرع ((الآداب)) في المركز الثاني بمشاركات بلغت 1032 مشاركة، بنسبة 24 %، ثم فرع ((أدب الطفل والناشئة)) بإجمالي 437 مشاركة، شكلت نسبتها 10 % من المشاركات. ثم جاء في المراكز التالية كل من فروع الفنون والدراسات النقدية، والتنمية وبناء الدولة، والترجمة، وتحقيق المخطوطات، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وشخصية العام الثقافية، والنشر والتقنيات الثقافية.