«كشتة».. كتاب تفاعلي جوهره السياحة الثقافية في الإمارات

يسعى الشباب الإماراتي للإبداع والابتكار وتنطلق أفكارهم لتسجل إنجازات جديدة تخدم المجتمع. وقد أسهمت الإماراتية عائشة الفهيم بفكرة الترويج السياحي الثقافي عن طريق كتاب تفاعلي بعنوان ((كشتة))، وهو كتاب فريد من نوعه يأخذك إلى الأماكن السياحية الممتدة في دولة الإمارات، وقد أنجزت لكل إمارة كتاباً يتناول المتاحف والأماكن التي بالإمكان زيارتها والاستمتاع بمرافقها، وعند وصولك للمكان لا بد أن تلتقط صورة لتلصقها في الكتاب لاحقاً وتكتب ملاحظتك الخاصة بالمكان تحت الصورة، ليصبح لديك في النهاية كتاب مليء بالذكريات الجميلة عن الإمارات العربية المتحدة.

مواقع مختلفة

((البيان)) التقت عائشة الفهيم - خلال معرض الشارقة للكتاب بدورته 42 - والتي درست البحوث الاجتماعية والسياسية العامة بجامعة نيويورك بأبوظبي، وذلك للحديث عن إصداراتها الجديدة، وتقول: خطرت ببالي فكرة ((كشتة)) أثناء فترة جائحة كورونا وأثناء الإغلاق عملت على تنفيذ الفكرة. ((كشتة)) هو كتاب مغامرات يشجع السياحة في دولة الإمارات بطريقة ممتعة وعفوية للمقيمين والسائحين. يتكون الكتاب من 30 صفحة مع 30 نشاطاً لإكمالها. كل ما عليك فعله هو اختيار فئة، وخدش الصفحة، وسيكشف عن نشاط لإكماله. امسح رمز الاستجابة وسيقودك إلى خريطة بها مواقع مختلفة للاختيار من بينها.

والجميل هو أنه يمكننا تحديث محتوى رمز الاستجابة السريعة، بعد ذلك، يجب عليك إضافة صورة وكتابة ملاحظة، وسيكون بمثابة كتاب ذكريات يمكنك الاعتزاز به.

3 طبعات

وتتابع: لدينا حالياً 3 طبعات أبوظبي ودبي والشارقة، وعن أبوظبي ودبي باللغتين الإنجليزية والعربية، والشارقة متاحة حالياً باللغة الإنجليزية. ونتطلع في المستقبل إلى توسيع نطاق الكتب ليشمل الإمارات الأخرى بالإضافة إلى الانتشار العالمي.

معالم الإمارات

وتطمح عائشة إلى تمويل كتبها من قِبل إحدى مؤسسات الدولة كدائرة السياحة مثلاً ويتم ترجمتها إلى عدة لغات، وأن تصل بكتاب ((كشتة)) إلى العالمية وأن تبدأ بعمل كتب أخرى عن الدول العربية والأجنبية، وتقول: سوف أستكمل باقي سلسلة ((كشتة)) لتشمل باقي إمارات دولتي الحبيبة، كما أنوي طرح كتيب بطريقة مبتكرة ومميزة يشمل بطاقات بريدة لمعالم الإمارات مدفوعة الثمن. لقد بدأت بطرح نموذج لهذا الكتيب عن المملكة المغربية باللغة الإنجليزية والفرنسية وتم عرضه على مستشار وزير الثقافة المغربي الذي أعجب به كثيراً.