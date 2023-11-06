«مؤسسة كلمات» خبيراً معرفياً في «تحدي تصميم حلول اللاجئين»

(MENAFN
- Al-Bayan)
شاركت ((مؤسسة كلمات)) بصفتها خبيراً معرفياً في ((تحدي تنوين الكبير - تحدي تصميم حلول للاجئين))، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ((إثراء)) في المملكة العربية السعودية في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر الجاري، بهدف إرشاد وتوجيه المبتكرين والمبدعين المشاركين في التحدي لتقديم حلول وأفكار تساعد على تحسين جودة حياة اللاجئين حول العالم من خلال توفير مصادر المعرفة والتعليم المستدامة.
تحديات تنوين
ويأتي ((تحدي تنوين الكبير - تحدي تصميم حلول للاجئين)) ضمن ((تحديات تنوين)) المنصة الإبداعية الأكبر في المملكة العربية السعودية، التي تقدم فرصة مثالية للمبدعين الصاعدين والمهنيين المتمرسين، للتعاون مع أفضل الخبراء لترجمة أفكارهم وتحويلها إلى برامج وأفكار قابلة للتنفيذ، حيث يضم التحدي عدة مسارات رئيسية وهي التعليم، والأمن الغذائي والطاقة. وأشرفت ريم جاسم، مديرة المبادرات الخاصة في مؤسسة كلمات، بالتعاون مع علياء الرواشدة، خبيرة التعليم في الطوارئ في الأردن، على توجيه المشاركين في مسار التعليم، لتقديم أفكار وتصميم برامج فعالة قابلة للتنفيذ، تتناسب مع احتياجات تجمعات اللاجئين والنازحين في الوصول إلى مصادر المعرفة وتحقيق استمرارية التعلم للأطفال والناشئة.
واستعرضت ريم جاسم، أمام المشاركين، تجربة المؤسسة عبر مبادرة ((تَبَنَّ مكتبة)) التي تهدف إلى دعم وتعزيز الموارد المعرفية والتعليمية للأطفال اللاجئين والنازحين حول العالم، ونجحت من خلالها في توفير 15,700 كتاب باللغة العربية استفاد منها أكثر من 100 ألف طفل وطفلة من اللاجئين الذين تستضيفهم 22 دولة في العالم.
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