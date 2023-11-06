«مؤسسة كلمات» خبيراً معرفياً في «تحدي تصميم حلول اللاجئين»

شاركت ((مؤسسة كلمات)) بصفتها خبيراً معرفياً في ((تحدي تنوين الكبير - تحدي تصميم حلول للاجئين))، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ((إثراء)) في المملكة العربية السعودية في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر الجاري، بهدف إرشاد وتوجيه المبتكرين والمبدعين المشاركين في التحدي لتقديم حلول وأفكار تساعد على تحسين جودة حياة اللاجئين حول العالم من خلال توفير مصادر المعرفة والتعليم المستدامة.

تحديات تنوين

ويأتي ((تحدي تنوين الكبير - تحدي تصميم حلول للاجئين)) ضمن ((تحديات تنوين)) المنصة الإبداعية الأكبر في المملكة العربية السعودية، التي تقدم فرصة مثالية للمبدعين الصاعدين والمهنيين المتمرسين، للتعاون مع أفضل الخبراء لترجمة أفكارهم وتحويلها إلى برامج وأفكار قابلة للتنفيذ، حيث يضم التحدي عدة مسارات رئيسية وهي التعليم، والأمن الغذائي والطاقة. وأشرفت ريم جاسم، مديرة المبادرات الخاصة في مؤسسة كلمات، بالتعاون مع علياء الرواشدة، خبيرة التعليم في الطوارئ في الأردن، على توجيه المشاركين في مسار التعليم، لتقديم أفكار وتصميم برامج فعالة قابلة للتنفيذ، تتناسب مع احتياجات تجمعات اللاجئين والنازحين في الوصول إلى مصادر المعرفة وتحقيق استمرارية التعلم للأطفال والناشئة.

واستعرضت ريم جاسم، أمام المشاركين، تجربة المؤسسة عبر مبادرة ((تَبَنَّ مكتبة)) التي تهدف إلى دعم وتعزيز الموارد المعرفية والتعليمية للأطفال اللاجئين والنازحين حول العالم، ونجحت من خلالها في توفير 15,700 كتاب باللغة العربية استفاد منها أكثر من 100 ألف طفل وطفلة من اللاجئين الذين تستضيفهم 22 دولة في العالم.