مشاركة نوعية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ42 التي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الأول من نوفمبر بأرض المعارض ((إكسبو الشارقة)).

وعن مشاركة الجائزة في المعرض قال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجائزة ومن خلال حرصها الدائم على المشاركة في جملة من معارض الكتاب داخل الدولة وخارجها، تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعتبر من أهم المعارض التي تقام على المستوى المحلي والإقليمي، ويحظى بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية واسعة وباهتمام إعلامي متميز، وأضاف: تشارك الجائزة في هذه الدورة بجناح كبير يضم عدداً كبيراً من الإصدارات المتميّزة والمتنوّعة من الكتب المختلفة ضمن سلسلة إصداراتها في مجالات الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة والسيرة النبويّة والإعجاز العلمي في القرآن الكريم والدراسات الفقهيّة وسلسلة الثقافة الإسلاميّة والتراجم والأعلام.

وتشارك الجائزة في الدورة الحالية لهذا المعرض بأكثر من 152 عنواناً، منها 15 إصداراً جديداً تعرض لأول مرة، وهي: كتاب ((حاشية ابن رسلان على الشفا للقاضي عياض))، وكتاب ((الغريبين)) (غريبي القرآن والحديث) في عشرة مجلدات، لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي، وكتاب ((تذكرة الحافظ لتراجم القراء السبعة واجتماعهم واتفاقهم في حروف الاختلاف)) للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، وكتاب ((التنبيهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات))، للإمام أبي محمد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي، وكتاب ((الاتفاق والتفريد ونقل أهل الأداء والتجريد في علم القراءات))، للإمام أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي، وكتاب ((عدد آي القرآن على مذهب أهل البصرة))، للمعدّل، وكتاب ((الأربعون الخطيرة في عقوبات على أعمال اتقاءاتها يسيرة)) للدكتور عيادة أيوب الكبيسي، وكتاب ((فتح باب الإسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد))، للملا علي القاري، وكتاب ((سورة الفاتحة – دلالات لتراكيب نحوية))، للدكتور عبدالقادر السعدي، وكتاب ((ضبط المصحف بين إبداع السلف واتباع الخلف)) للدكتور الجيلي علي أحمد بلال، وكتاب ((التعبير القرآني ـ تحليل لموضوعات لغوية)) للدكتور عبدالقادر السعدي، وكتاب ((معين المقرئ النّحرير على معرفة ما اختص به العنوان والشاطبية والتيسير)) للبلبيسي، وكتاب ((مختصر من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن)) لبحرق، وكتاب ((مدخل إلى علوم الحديث)) للدكتور قاسم علي سعد، وكتاب ((تأملات في سورة الفاتحة وترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية)) للدكتور شهاب محمد غانم الهاشمي.

ودعا بوملحه الجمهور الكريم لزيارة جناح الجائزة الذي يحمل الرقم G4 في القاعة 4 وذلك للاطلاع على المعروضات من الكتب وعلى أنشطة الجائزة المختلفة بما في ذلك المسابقات الدوليّة والمحليّة والفعاليات الأخرى التي تنظّمها الجائزة على مدار العام، كما سيتضمن جناح الجائزة تعريفاً بمركز الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم للمخطوطات القرآنيّــة، ويقوم جناح الجائزة بتوزيع نسخ من مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي تشرفت الجائزة بطباعته للجمهور الكريم.