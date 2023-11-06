«دبي للثقافة» تعرّف بأهمية علم المسكوكات وأدواره التوثيقية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن تنظيم ندوة افتراضية عبر برنامج ((تيمز))، تحت عنوان ((أهمية دراسة علم المسكوكات))، تستضيف المستشار والباحث والمؤرخ الدكتور معتز محمد عثمان، الأمين العام للجنة العربية للتراث العالمي، وعضو المجلس الدولي للمتاحف ((آيكوم)).

وتأتي الندوة التي تعقد بعد غدٍ الخميس، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى إبراز أهمية التوثيق التاريخي ودوره في تصحيح التاريخ، إلى جانب تسليط الضوء على دور علم المسكوكات في عملية التوثيق التاريخي.

ودعت الهيئة، المهتمين وكل فئات المجتمع إلى حضور الندوة الافتراضية والمشاركة فيها، واستكشاف تفاصيل علم المسكوكات، باعتباره مصدراً مهماً في التاريخ يسهم في الكشف عن التطور والقفزات الاقتصادية النوعية التي حققتها دول العالم، وأبرز المظاهر الاجتماعية التي رافقت هذا التطور.

وتستعرض الندوة الافتراضية عبر محاورها المختلفة، أهمية العملات النقدية في عملية الأرشفة، ورحلة المسكوكات في ظل التطور الذي شهدته شعوب العالم منذ القدم وحتى الآن. وتناقش الندوة دور المسكوكات في توثيق الأحداث والدعاية السياسية، بالإضافة إلى تأثيرها في تصحيح التاريخ، كما تضيء على الموروث والأمثال الشعبية الدارجة بين الشعوب.

يذكر أن المستشار الدكتور معتز محمد عثمان، يمتلك مسيرة مهنية طويلة، وخبرة واسعة في تنظيم المعارض الثقافية والاجتماعية، حيث سبق له تولي إدارة عمليات تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب، وإدارة المشاريع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفي رصيده مجموعة من الإصدارات والمؤلفات، من بينها: ((تاريخ طوابع الإمارات))، و((تاريخ عملات الإمارات))، و((تاريخ تطور العملات))، و((تطور الخدمات البريدية))، وحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال الدولية من جامعة بركشير الأمريكية.