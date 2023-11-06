النصر يقيل غوران ويعيّن كاماراتا بديلاً مؤقتاً

قرر مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بنادي النصر إقالة المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش من تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج وعقب الخسارة الموجعة التي تعرض لها العميد على ملعبه من البطائح بهدفين دون رد، الجمعة الماضي، لحساب الجولة 7 لدوري أدنوك للمحترفين والتي خلفت حالة من الاستياء لدى جمهور العميد وكانت القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت الإدارة إلى اتخاذ قرار إقالته من منصبه.

وكلف النصر الإيطالي ليبوريو فابريزيو كاماراتا مدرب الرديف بقيادة تدريبات الفريق الأول بداية من الأسبوع الحالي وبشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمدرب المقال.

وتراجع النصر إلى المركز العاشر حالياً بعد خسارة الجولة الماضية، بـ7 نقاط من انتصارين وتعادل واحد، فيما تكبد 4 هزائم على يد الجزيرة وبني ياس والشارقة وأخيراً البطائح، كما أن وضعيته في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي غير مريحة بعد خسارته بثنائية نظيفة على ملعبه من العين في ذهاب ربع النهائي.

أسلوب

وواجه المدرب الصربي العديد من الانتقادات منذ بداية الموسم بسبب أسلوبه العقيم واختياراته الفنية غير الموفقة إلا أن فوزه على حتا والعين وتعادله مع شباب الأهلي منحه فرصة لمواصلة العمل على رأس الفريق قبل أن تخلط خسارة البطائح أوراقه وتضعه تحت مقصلة الإقالة.

وأصبح النصر خامس نادي في دوري أنوك للمحترفين يقيل مدربه الموسم الحالي، وبات غوران سادس مدرب يغادر منصبه بعد إقالة الصربي زيلكو ماركوف في حتا وتعويضه بالإيطالي فابيو فيفياني، ورحيل المدرب الوطني محمد الجالبوت في نادي الإمارات وتعيين الإسباني لويس بلاناغوما بديلاً له.

وسجل نادي خورفكان إقالتين حتى الآن، شملت الأولى المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، ثم إقالة بديله الإسباني جيرارد ساراغوزا وتعويضه بالصربي نيبوشا يوفوفيتش، إضافة لإقالة البرازيلي كايو زاناردي من تدريب عجمان وتعيين الروماني دانيال إيسايلا بدلاً عنه.

خبرة

ويملك كاماراتا المدرب المؤقت للنصر سيرة ذاتية جيدة كلاعب ومدرب، حيث سبق أن عمل مساعداً بفريق ملبورن فيكتوري الأسترالي الموسم الماضي، كما درّب ناديي دينامو تيرانا وأبولونيا الألبانيين، وفريقي الشباب لناديي بيسكارا الإيطالي ونادي أخمات غروزني بالدوري الروسي.

ويحتل رديف النصر تحت قيادة كاماراتا المركز السابع حالياً في الدوري بـ12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.

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