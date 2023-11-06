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انطلاقة دولية «الإمارات البارالمبية الآسيوية للتزلج» في «سكي دبي»

11/6/2023 7:28:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق، اليوم في ((سكي دبي))، بطولة الإمارات الدولية للتزلج، والبطولة الآسيوية البارالمبية للتزلج، بتنظيم من اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، واللجنة البارالمبية الإماراتية، ويشارك فيهما أكثر من 46 متسابقاً من 17 دولة آسيوية وأوروبية وخليجية. وتُنظم البطولتان طبقاً لقوانين الاتحاد الدولي للتزلج على المنحدرات الثلجية بفئة التزلج المتعرج، حيث تقام تلك المنافسات على منحدر سكي دبي في مول الإمارات، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

حدث

من جانبه، أكد هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، على أهمية هذا الحدث الرياضي، الذي يقام في دبي للعام الثالث على التوالي، بمشاركة دولية تصل إلى 17 دولة، إلى جانب المشاركة الفاعلة لفئة ((الأبطال البارالمبيين))، الذين أثبتوا خلال البطولات الماضية جدارتهم، وحصدوا العديد من الميداليات الذهبية والفضية، وساهموا بشكل مشرف في إعلاء راية الإمارات في المحافل الدولية.

بدوره، أشاد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، بأهمية الدور الذي يقوم به اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية في تنظم هذه البطولات الدولية على أرض الإمارات، وتحديداً في ما يخص دمجها بفئة الأبطال البارالمبيين، ما له الأثر الكبير في استحقاق مكانة الإمارات في المجتمع الرياضي دولياً.

من جهتها، ثمنت اللجنة المنظمة للبطولة الجهود المبذولة من كافة الشركاء، وهم ((مجلس دبي الرياضي))، و((سكي دبي))، و((اللجنة البارالمبية الإماراتية))، وكذلك الرعاة الداعمين للبطولة، وهم مجموعة بن حم الوطنية ومجلس السياحة السويسري.

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