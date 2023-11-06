نشاط مكثف للمنتخبات الوطنية استعداداً للتصفيات الآسيوية

تشهد الملاعب الكروية نشاطاً مكثفاً للمنتخبات الوطنية خلال الأيام الحالية، حيث تقيم 3 منتخبات معسكرات داخلية محلية، هي منتخبات ((الأول والأولمبي والشباب))، استعداداً للاستحقاقات الرسمية المقبلة، في خطوة مهمة يقدم عليها اتحاد الكرة وإدارة المنتخبات، من أجل تجهيز المنتخبات بشكل جيد، وضمان الاستمرارية وتعاقب الأجيال، بما يساهم في عودة البريق للفرق، بعد أن ودعت معظم البطولات خلال الفترة الماضية.

الأول

على ملعب الوصل الفرعي، يواصل منتخبنا الوطني الأول مرانه تحت إشراف المدرب باولو بينتو، استعداداً لخوض أول جولتين من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، حيث يخوض أول مباراة له بالتصفيات الآسيوية أمام نيبال 16 نوفمبر الجاري، على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، فيما ستقام المباراة الثانية أمام البحرين يوم 21 نوفمبر الجاري في المنامة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من التصفيات. وتقام التدريبات بدون لاعبي الشارقة والعين بسبب مشاركتهم مع فريقيهما في دوري أبطال آسيا، حيث تقابل الشارقة مع ناساف الأوزبكي بطشقند، فيما لاقى العين الفيحاء السعودي بالسعودية، وسينضم اللاعبون إلى تجمع ((الأبيض)) فور الانتهاء من الآسيوية.

ثقة

وأكد البرتغالي بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات، للاعبين خلال لقائه بهم أمس، أهمية المعسكر الحالي مؤكداً وأعضاء الجهازين الفني والإداري ثقتهم في اللاعبين، وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة عليهم، وطالبهم بمزيد من الجهد والتركيز خلال التدريبات من أجل الاستعداد الجيد لبداية التصفيات، حيث يرغب الجميع في التأهل عن المجموعة التي تضم إلى جانب الإمارات كلاً من: نيبال والبحرين واليمن، ولعل اجتياز أول مباراتين يسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين والجمهور قبل استئناف المباريات في مارس المقبل. وسيتقابل منتخبنا الوطني مع اليمن 21 مارس المقبل في دبي و26 من الشهر نفسه في اليمن، وتأتي المباراة الخامسة أمام نيبال في الـ 6 يونيو المقبل، ويختتم التصفيات بلقاء البحرين في دبي، وبنهاية تلك المرحلة يتأهل الأول والثاني إلى المرحلة التالية والأهم.

الأولمبي

على جانب آخر، دخل ((الأبيض)) الأولمبي معسكراً داخلياً بداية من أمس، ويستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 28 لاعباً هم: حمد المقبالي، وخالد توحيد، وعبد الله الحمادي، في حراسة المرمى، ومبارك بن زامة، عبد الله العطاس، منصور الشامسي، عبد الله البلوشي، مايد الطنيجي، خميس المنصوري، حمدان العامري، محمد المازمي، محمد سالم، وليد المحرزي، راشد عصام، أحمد محمود، علي عبد العزيز، عبد الله أحمد، سلطان البدواوي، ضاري فهد، خالد الأصبحي، أحمد فوزي، عبد الله الرئيسي، فهد بدر، منصور المنهالي، حمدان حميد وياسر حسن. ومن المقرر أن يلعب الفريق مباراتين وديتين أمام طاجيكستان والكويت يومي 14 و21 نوفمبر الجاري.

الشباب

وعلى ملعب نادي ضباط الشرطة في دبي، يواصل منتخب الشباب تدريباته خلال معسكر إعداد محلي بدأ، أول من أمس، ويستمر حتى 16 من نوفمبر الجاري، تحت إشراف المدرب الوطني سليم عبد الرحمن، وسيلعب الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولي أمام الفريق الأول بنادي الحمرية 10 نوفمبر الجاري والثانية مع رديف الوصل في الـ 13 من الشهر الجاري.

ويأتي هذا المعسكر في إطار إعداد وتجهيز الفريق لدورة غرب آسيا المقرر إقامتها في يناير المقبل، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا والمقرر إقامتها في سبتمبر من العام المقبل.

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