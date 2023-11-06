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جماهير القادسية ترفض اعتذار «الجنرال» عن قيادة فريق الكرة

11/6/2023 7:28:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تترقب جماهير نادي القادسية الكويتي الموقف النهائي لمحمد إبراهيم مدرب الفريق الأول لكرة القدم الذي لوح باعتذاره عن الاستمرار في قيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة، نظراً لظروف صحية، وجاء ذلك عقب فوز الفريق على كاظمة في الجولة السابعة لدوري زين بهدفين دون رد، ليصعد الفريق للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الكويت المتصدر، وطالب عدد من جماهير النادي بضرورة استمرار المدرب الملقب بـ((الجنرال)) إذا كانت ظروفه الصحية تتحسن ليكون قادراً على إكمال المشوار.

وأشار الشيخ فهد طلال الفهد نائب رئيس النادي، رئيس جهاز الكرة إلى أن اعتذار المدرب الوطني محمد إبراهيم عن الاستمرار في قيادة الفريق مرفوض، ولا مجال للنقاش فيه، والشيء الوحيد الذي يجعل مجلس الإدارة يقبل الاعتذار هو الوضع الصحي حسب تقارير الطبيب المعالج، وقال: ((سأقوم بالتواصل مع الطبيب من أجل التعرف على حالة محمد إبراهيم الصحية، ويجب علينا احترام تاريخه لاعباً ومدرباً قدم الكثير لنادي القادسية)).

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