3500 مشارك في سباق الجري بالدورة الرياضية العمالية الخامسة

شارك أكثر من 3500 عامل من مختلف الشركات والمؤسسات في سباق الجري، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الخامسة من ((الدورة الرياضية العمالية))، الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وتقام تحت شعار ((إسعادهم هدفنا)) على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية، هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

وأقيمت منافسات السباق في السكن العمالي بمنطقة المحيصنة الرابعة، وتنافس المشاركون على مسافتين 5 كيلومترات و3 كيلومترات، وفاز بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات العداء سادا دفلة من شركة إينوك للبتروليات، وفي سباق 3 كيلومترات فاز عبد الماجد عثمان من شركة إينوك بالمركز الأول.

وفي ختام البطولة، قام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

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