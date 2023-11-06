Tuesday, 07 November 2023 04:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3500 مشارك في سباق الجري بالدورة الرياضية العمالية الخامسة

11/6/2023 7:28:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك أكثر من 3500 عامل من مختلف الشركات والمؤسسات في سباق الجري، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الخامسة من ((الدورة الرياضية العمالية))، الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وتقام تحت شعار ((إسعادهم هدفنا)) على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية، هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

وأقيمت منافسات السباق في السكن العمالي بمنطقة المحيصنة الرابعة، وتنافس المشاركون على مسافتين 5 كيلومترات و3 كيلومترات، وفاز بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات العداء سادا دفلة من شركة إينوك للبتروليات، وفي سباق 3 كيلومترات فاز عبد الماجد عثمان من شركة إينوك بالمركز الأول.

وفي ختام البطولة، قام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN06112023000110011019ID1107382015

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث