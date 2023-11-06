7 فعاليات تتصدر المشهد في الأسبوع الثاني لـ«تحدي دبي للياقة»

تتصدر 7 فعاليات المشهد في الأسبوع الثاني من النسخة السابعة لتحدي دبي للياقة، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 لتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً.

ويتضمن الأسبوع الثاني مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المجانية والحصص التدريبية والأنشطة المتنوعة التي تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات. ومن أبرز الفعاليات التي تقام على هامش الأسبوع الثاني لتحدي اللياقة، ((تحدي دبي للدراجات الهوائية))، والتحدي الكبير من أديداس وليز ميلز، وكأس دبي للبادل، وسباق ((سكتشرز برفورمانس ران))، و((أندر آرمور تيرف غيمز))، وتحدي دبي للوحل، وسباق درب المنطقة الإبداعية للجري.

1 ينطلق ((تحدي دبي للدراجات الهوائية)) الأحد المقبل، برعاية مجموعة ((دي بي ورلد))، وهو إحدى أبرز فعاليات ((تحدي دبي للياقة))، وذلك بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة من جميع الأعمار والخبرات والقدرات، والذين سيخوضون تجربة مميزة.

2 الحدث الثاني الكبير المرتقب؛ سيكون محبو الرياضة على موعد مع الإثارة من خلال التحدي الكبير الذي تطلقه أديداس وليز ميلز من أجل تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس لأضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدة في العالم على شارع الشيخ زايد يوم الأحد المقبل، ويمكن للمقيمين والسياح في دولة الإمارات ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً المشاركة في تحقيق إنجاز جديد في عالم اللياقة البدنية.

3 ثالث الفعاليات هي ((كأس دبي للبادل)) التي تشمل بطولات للبادل تركز على المجتمع وتستقبل اللاعبين من جميع المستويات من المبتدئين إلى هواة اللعبة إلى محبي البادل المتقدمين، وسيسهم برنامج ((مدرسة الصغار)) في إلهامهم لتعلّم هذه الرياضة وإعداد الجيل القادم من محبي رياضة البادل.

4 ويعد سباق ((سكتشرز برفورمانس ران))، رابع الأحداث المرتقبة خلال نهاية الأسبوع الثاني، يوماً عائلياً مميزاً، حيث يضم خمسة سباقات يتم تنظيمها في مضمار ميدان للغولف يوم 11 نوفمبر بدءاً من الساعة 6:30 صباحاً. ويمكنكم اختيار مسافة السباق من 3 كيلومترات أو 5 كيلومترات لكي تستمتعوا بالجري مع أحبائكم أو تحدي قدراتكم بالجري لمسافة 10 كيلومترات أو 16 كيلومتراً. وسيجري السباق على طول طرق ميدان.

5 ويمكن للمشاركين الاستمتاع بفعالية ((أندر آرمور تيرف غيمز)) الشهيرة في دبي على مدار يومين من تمارين اللياقة البدنية المشوقة، وبإمكان الجميع المشاركة بصرف النظر عن مستوى مهاراتهم، بشرط تجميع فريق من ستة أشخاص والتنافس ضد الفرق الأخرى، حيث سيتم اختبار قدراتهم البدنية والذهنية والاستراتيجية وإمكاناتهم في 10 نوفمبر في ملعب ISD لكرة القدم وفي 11 نوفمبر في كايت بيتش وملعب ISD لكرة القدم.

6 ويقام تحدي الوحل في مضمار جبل علي يومي السبت والأحد المقبلين من الساعة 7 صباحاً، حيث يمتاز المسار الصعب الموحل بالعديد من العوائق بطول 10 كيلومترات و5 كيلومترات. ويتضمن التحدي تسلق ((جدار برلين)) بارتفاع 10 أقدام والزحف لمسافة 40 قدماً عبر الوحل تحت الأسلاك الشائكة. أما بالنسبة للصغار من محبي المغامرة ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً، يتوفر مسار مخصص لهم بطول 1.6 كيلومتر.

7 سابع الفعاليات الرئيسية هذا الأسبوع سباق درب المنطقة الإبداعية للجري، الذي يعد إضافة رائعة إلى فعاليات ((تحدي دبي للياقة))، وهو يلبي رغبات جميع المشاركين من مختلف الأعمار وسيتم الكشف عنها في ((ذا تراك)) في ميدان يوم 12 نوفمبر عند الساعة 7 صباحاً، وهي فرصة مثالية للأطفال لمشاركة والديهم وممارسة الأنشطة الرياضية، وتعد فعالية ممتعة للعائلة والأصدقاء.

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