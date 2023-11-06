3 ميداليات آسيوية لـ«كاراتيه الإمارات»

ظفر منتخب كاراتيه الإمارات، بـ 3 ميداليات متنوعة، في مستهل المشاركة في بطولة آسيا في كازاخستان، بفوز شيخة اليافعي بفضية فردي الكاتا، وعلي صالح البلوشي، ببرونزية فردي الكوميتيه، وملك عبدالله برونزية فردي الكوميتيه.

وأبدى المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، سعادته بنتائج ((كاراتيه الإمارات)) في انطلاقة البطولة الآسيوية، مشدداً على أن حصد 3 ميداليات في بداية المشوار، يمثل نتيجة مميزة، معرباً عن ثقته في زيادة رصيد الإمارات من الميداليات في البطولة.

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