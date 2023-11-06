كأسان ذهبيتان لمربط دبي في «الشارقة للجواد العربي»

حصدت خيول مربط دبي، كأسين ذهبيتين للمهرات في ختام بطولة مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي، في نسختها العشرين، والمقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وتوجت المهرة ((دي رسيل)) الكأس الذهبية للمهرات بعمر سنتين وأكبر، فيما انتزعت الفرس ((دي جوريه))، الكأس الذهبية بشوط الأفراس. وفي النتائج الأخرى، فازت إسطبلات الأريام بميدالية ذهبية، بشوط المهرات بعمر سنة عن طريق ((الأريام حربه)). ونال المهر ((شامس الهواجر)) للدكتور غانم الهاجري، الكأس الذهبية في شوط المهور بعمر سنة واحدة، والمهر ((ع ج رازي)) لمربط عجمان، الكأس الذهبية للمهور بعمر سنتين وأكثر. وتوج الجواد ((دي صفصوف)) لأحمد المرزوقي بالكأس الذهبية في الشوط الرئيسي المخصص للفحول.

ونُظم المهرجان في نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية، وجمعية الإمارات للخيول العربية، وشهد مشاركة 296 جواداً من الإنتاج المحلي.

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