سيتي وبرشلونة يبحثان عن تأهل مبكر بـ «أبطال أوروبا» اليوم

يبحث كل من مانشستر سيتي ((حامل اللقب))، وبرشلونة، عن حسم التأهل مبكراً إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من خلال الفوز اليوم، على يونغ بويز السويسري، وشاختار دانييتسك الأوكراني توالياً، في المجموعتين السابعة والثامنة، فيما يمني ميلان النفس بالثأر من باريس سان جرمان، الذي تغلب عليه في الجولة الماضية بثلاثية بالمجموعة السادسة.

ويعد مان سيتي، مرشحاً فوق العادة للفوز على يونغ بويز بالمجموعة السابعة، وتحقيق فوزه الرابع، لحجز بطاقته إلى دور الـ 16، قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

وتغلب مان سيتي على منافسه 3-1 بالجولة الماضية، ويتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الألماني، الذي يواجه النجم الأحمر الصربي. وفي المجموعة الثامنة، يحل برشلونة المتصدّر بـ 9 نقاط، ضيفاً على شاختار دونيتسك (3 نقاط)،وكان برشلونة فاز على شاختار 2-1 ذهاباً.

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