فابيو دي ليما لـ« البيان »: حان الوقت ليحقق «الأبيض» حلم الوصول إلى المونديال

أكد فابيو دي ليما لاعب فريق الكرة بنادي الوصل، والمنتخب الوطني الأول، طموحه الكبير وزملائه في صفوف ((الأبيض))، في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقال في تصريحات لـ((البيان)): ((آن الأوان أن نحقق حلماً طال انتظاره، ونتأهل إلى المونديال المقبل، ونحن على بعد أيام قليلة من بدء التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وهذا هدفنا الرئيسي، وسنقاتل لتحقيقه، وندعو الجماهير إلى مساندتنا، ودعمنا بداية من مباراتنا الأولى أمام منتخبي نيبال والبحرين يومي 16 و21 الجاري، في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الثامنة للتصفيات)).

طموح

تحدث فابيو عن طموح الوصل بالموسم الحالي، وقال: ((لدينا فرصة جيدة للفوز بدوري أدنوك للمحترفين، ونحتاج إلى المزيد من التركيز في مبارياتنا المقبلة، والتعامل معها خطوة بخطوة، وما زلنا في بداية المشوار مع مرور 7 جولات فقط من عمر المسابقة، وتنتظرنا مباريات غاية في القوة، وعلينا التعامل معها بشكل جيد، لتحقيق النتائج المرجوة، وجمع أكبر عدد من النقاط)).

وأضاف: ((قدمنا مستويات جيدة في الموسم الماضي، ولكن كان ينقصنا بعض اللاعبين المؤثرين في عدد من المراكز، وأعتقد أن تلك المشكلة تم حلها بالموسم الحالي، ولدينا مدرب على مستوى جيد، وإدارة تدعم الفريق بكل الإمكانات، وفريق جيد يقاتل للفوز بكل الألقاب، وجماهير داعمة ومساندة بقوة لمسيرة الفريق، وحالياً يتصد فريقنا جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وحققنا الفوز على شباب الأهلي 3 - 2، في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)).

ليلة مميزة

وعن أصعب الأوقات، التي مرت على الوصل بالموسم الحالي قال فابيو دي ليما: ((عقب تعادلنا مع خورفكان وعجمان 3 - 3 و1 - 1 بالترتيب، شعرنا بحزن شديد، وخصوصاً بعد التعادل مع خورفكان، لأننا كنا متقدمين بثلاثية نظيفة في أول ربع ساعة، واستطاع خورفكان العودة في المباراة والتعادل، وعقب التعادلين اجتمعنا كوننا لاعبين معاً، وتعاهدنا على تجاوز الأمر، والتركيز على المباريات التالية، وبالفعل نجحنا في العودة بالفوز على شباب الأهلي في الكأس 3 - 2، ثم فزنا على العين 3 - 1، على أرضنا ووسط جمهورنا في الجولة السابعة من الدوري)). وأضاف: ((معنويات لاعبي الوصل عالية بعد الفوز على العين قبل توقف الدوري، وعشنا مع الانتصار ليلة مميزة باستاد زعبيل، وعلينا التركيز الكامل في كل المباريات، وتجنب الأخطاء، والفوز على المنافسين الأقوياء أمثال العين وشباب الأهلي والشارقة، من أجل الفوز بلقب دوري المحترفين، ونتمنى الاستمرار في تقديم الأداء القوي، وتحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد الجمهور، والخروج بلقب مهم في نهاية الموسم)).

تكريم

وأعرب فابيو دي ليما عن سعادته بالتكريم، الذي تلقاه من قبل أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بمناسبة وصوله إلى المباراة رقم 200 في دوري المحترفين، عندما قاد الوصل إلى الفوز على العين، ووعد بالاستمرار ببذل أقصى جهد مع الفريق لمواصلة تحقيق الانتصارات، وقال: ((سعادتي كبيرة بالتكريم، وبوجود إبني بيتو في الاحتفالية المهمة، خصوصاً أن بيتو بدأ بالفعل ممارسة كرة القدم، ورحلة التعليم المدرسي، وأتمنى له نجاحاً أكبر مني في حياته، بصرف النظر عن المسار، الذي يختاره، وسأترك له تحديد مستقبله، ولن أفرض عليه كرة القدم)).

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