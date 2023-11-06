كوماندو جروب تتصدر «الأساتذة» في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جانباً من منافسات اليوم الأول لفئة الأساتذة ضمن نزالات النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في صالة ((مبادلة أرينا)) بمدينة زايد الرياضية. وتوج سموه عدداً من الفائزين في المنافسات التي تميزت بالقوة والتشويق، في ظل مشاركة المصنفين الأوائل على المستوى العالمي.

وتقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

وحضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين أيضاً الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط لدى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وخالد الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي لدعم أعمال المجموعة لدى أدنوك، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وعلى صعيد النتائج، ذهبت الصدارة في منافسات فئة الأساتذة في الحزامين الأزرق والبنفسجي إلى أكاديمية كوماندو جروب، فيما حلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، وA.F.N.T في المركز الثالث.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن العاصمة أبوظبي وجهة رائدة تستقطب نخبة أبطال الجوجيتسو من شتى أنحاء العالم للتنافس على اللقب العالمي، في أكبر حدث رياضي على أجندة الجوجيتسو العالمية.

وأضاف الشامسي: تسعدنا دائماً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بهذا التجمع الفريد لنخبة أبطال البساط، وخصوصاً فئة الأساتذة من حاملي الحزام الأسود الذين توافدوا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في بطولتهم العالمية المفضلة، والذين يتمتعون بمواهب كبيرة وخبرة مثيرة للاهتمام اكتسبوها خلال مسيرتهم الطويلة في المشاركة بكبرى البطولات، أود الإشادة بالمشاركة الناجحة لأبناء الإمارات في هذه الفئة، وأهنئ اللاعبين عبدالله السويدي، وأحمد المصعبي اللذين نجحا في تحقيق الميدالية الذهبية بوزني 69 و85 كجم على التوالي.

وأكد ناصر التميمي، أن البطولة في نسختها الـ15 تواصل ترسيخ مكانتها كأكبر بطولات العالم في رياضة الجوجيتسو، منوهاً بأن البطولة تسهم عاماً بعد عام في بناء وإعداد أجيال من المواهب المحلية والعالمية الصاعدة، لافتاً إلى أن الجماهير تنتظر هذا الحدث بفارغ الصبر، وأكبر دليل على ذلك امتلاء المدرجات والحماس غير المسبوق الذي تشعله الجماهير الوافدة من الدولة وخارجها.

وتقدم اللجنة المنظمة للجمهور، فرصة الدخول في سحب يومي للفوز بجهازي آي باد، فضلاً عن الدخول في سحب الجائزة الكبرى على سيارة فورد برونكو في اليوم الأخير من المنافسات.

وتستكمل اليوم منافسات فئة الأساتذة (فوق 30 عاماً)، وستشهد إقامة النزالات النهائية للحزامين البني والأسود للرجال والسيدات.

ويتضمن جدول منافسات البطولة في الأيام المقبلة نزالات فئة المحترفين أيام 8، و9، و10 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 11 نوفمبر.

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