ومضة عالم الكتب

القراءة حياة، فالكتب ترفع المعنويات، وتنور بصيرة القارئ، وتوسع مداركه، وتأخذه إلى عوالم مختلفة، تزيد من رصيده المعرفي في شتى المجالات، وهذا ما يثبته اليوم عشاق الكتب والمعرفة في التجمع الثقافي الجميل داخل معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي افتتح دورته الـ 42 تحت شعار ((نتحدث كتباً)). هذا الحدث الاستثنائي، الذي ينتظره جميع القراء والمفكرين والأدباء، وحتى الصغار، بفارغ الصبر سنوياً، لما فيه من تطورات ثقافية لافتة ومتجددة. عندما تقع في حب كتاب، فإنك تقع في حب شيء يتجاوز الحروف والصفحات.

يقول أحد القراء إنه حريص جداً على أن يقتني الإصدارات الجديدة التي تلامس ذائقته سنوياً في معرض الشارقة، ويقوم بجدولة قراءته لتلك الكتب، وإضافة اسم المؤلف ونبذة مختصرة عن كل كتاب، وتحديد مدى استفادته منها، ويستمر في القراءة إلى أن ينتهي من قراءة جميع الكتب خلال السنة، فالقارئ يطير ويحلق مع الكلمات، لأنه متذوق للقراءة، وقارئ نهم، وهذا ما يجعل إصراره كبيراً في الانتهاء من قراءة الكتب في كل عام، ليتفرغ بشكلٍ تام للدورة القادمة.

لا تنتظر الإلهام بل اجلبه.

يوجه الروائي طارق إمام الحاصل على جائزة البوكر العربية، بعض النصائح المستوحاة من واقع تجربته للكُتاب، بأن القراءة المنظمة مهمة جداً، كما أنه يركز على أهمية اختيار المادة المقروءة بعناية، في اتجاهات لها صلة بالمشروع الذي يود تأسيسه، وليس بشكلٍ عشوائي، ونوه بضرورة التركيز على النص المكتوب، وليس على صاحب النص المشهور الذي ذاع صيته، كما شجع صاحب القلم بالكتابة المستمرة في كل وقتٍ وحين، فجميع الأوقات تعّد مثالية، حتى يتمكن من إنتاج العديد من الكتب باحترافية، وفي وقتٍ قياسي.

إذن، ومضة عالم الكُتب لا تنطفئ، تظل مستمرة ومتجددة، نجد بريقها ساطعاً بين دور النشر والمكتبات والمعارض الضخمة، لا يتحدث عشاقها إلا كتباً وأدباً وثقافة.