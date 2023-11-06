بين الحماقة والوقاحة

لأبي الفرج بن الجوزي كتاب عنوانه ((أخبار الحمقى والمغفلين)). يقول ابن الجوزي في مقدمة كتابه إنه لما شرع في جمع أخبار الأذكياء، وذكر بعض المنقول عنهم ليكون مثالاً يحتذى، آثر أن يجمع آثار الحمقى والمغفلين لثلاثة أشياء: الأول أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر ما وُهِبَ له مما حُرموه، فحثَّه ذلك على الشكر، والثاني أن ذكر المغفلين يحث المتيقظ على اتقاء أسباب الغفلة إذا كان ذلك داخلاً تحت الكسب وعامله فيه الرياضة، وأما إذا كانت الغفلة مجبولة في الطباع فإنها لا تكاد تقبل التغيير، والثالث أن يروّح الإنسان قلبه بالنظر في سير هؤلاء المبخوسين حظوظهم يوم القسمة، فإن النفس قد تمل من الدؤوب في الجد، وترتاح إلى بعض المباح من اللهو.

تذكرت هذا الكتاب وأنا أستمع إلى رد الوزير اللبناني السابق وئام وهاب على مذيعة تلفزيون ((إم تي في)) اللبناني، التي سألته عمن سيعيد تعمير لبنان إذا ما تعرض للتدمير فكان رده صادماً إلى درجة أن المذيعة سألته عما إذا كان ما يقوله تهديداً فأجاب: ((طبعاً..))، وأكمل رده، الذي يكشف عن الوجه القبيح لمؤسس ((تيار التوحيد))، الذي ينتمي إلى ((قوى 8 آذار)) التي تضم قوى سياسية، أهمها حزب الله، وحركة أمل، والحزب الديمقراطي اللبناني وتيار المردة.

عدت إلى الكتاب أبحث عن تفسير لما سمعته، فوجدت ابن الجوزي يقول في ذكر الحماقة ومعناها: إنها مأخوذة من حمقت السوق إذا كسدت، فكأنه كاسد العقل والرأي، فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر حرب، وينقل عن أبي المكارم قوله: إنما سُمّيت البقلة الحمقاء لأنها تنبت في سبيل الماء وطريق الإبل، وبها سُمّي الرجل أحمق، لأنه لا يميز كلامه من رعونته.

رد الوزير اللبناني السابق يجعل منه مثالاً للحماقة، التي عرّفها ابن الجوزي في كتابه، وأغلب الظن أن الاستقواء بمحور الممانعة، الذي ينتمي إليه هو ما دفعه إلى التشدق بما قال، وتهديد العرب بتخريب بلدانهم إذا لم يقوموا بإعادة إعمار لبنان، ونحن نعرف من يقصد بالعرب، الذين يهدد بلدانهم بالتخريب، لأن البلدان التي قامت بتعمير لبنان، وغير لبنان، في كل المرات التي دُمِّرت فيها تلك الدول، خلال العقود الماضية معروفة، لا تحتمل الغموض الذي حاول وئام وهاب تصنّعه، وهو يلف ويدور ويدّعي الحُمْق والبلاهة في المكالمة الهاتفية، التي أجراها معه أحد الناشطين، وأنهاها وئام وهاب كعادته بالشتم والسباب أيضاً.

نحن نربأ بلبنان أن يكون من بين أهله والمنتسبين إليه من يتحدث بهذه اللهجة البعيدة عن الأصول والذوق والأخلاق والحكمة، ليس في حق العرب وحكامهم فقط، وإنما في حق الشعب اللبناني نفسه، الذي وصفه وئام وهاب في المقابلة قائلاً: ((نحن شعب فاسد.. نحن واطين.. ونحن تجار.. ونحن نصابين.. وسراقين.. ونغش.. وما نشتغل شيء مضبوط.. وفي المطاعم ننصب.. وفي المحلات ننصب.. وفي البضاعة ننصب... نحن دولة عصابة.. والشعب عصابة))، فهل يقبل الشعب اللبناني أن يكون وئام وهاب من المنتسبين إليه؟

إن هذا الأسلوب لا يناسب مجتمعات البلدان العربية، التي يتحدث عنها وئام وهاب، ويقول بوقاحة إنها ستقوم غصباً عنها بتعمير لبنان، مستخدماً ألفاظاً قبيحة، ويهددها بما سيجري لها لو لم تقم بذلك، وهو يرسم ابتسامة صفراء مستفزة على وجهه الأكثر استفزازاً ووقاحة.

واضح أن المشكلة ليست في العرب الذين يتحدث عنهم وئام وهاب، وإنما في التربية التي تلقاها، وفي الوسط الذي يعيش فيه، والذي يتحدث منه، والذي يتحدث عنه. لا نقصد بذلك وسط الإخوة اللبنانيين الشرفاء، وإنما الوسط الذي ينتمي هو إليه، أما أسلوب التهديد، الذي يتحدث به فهو لا يناسب إلا وسطه.

نتساءل، ووئام وهاب واحد من الفاسدين والتجار والنصابين والسراقين والغشاشين وأفراد العصابات، كما يصف هو نفسه: لماذا لا يقوم هو ورفاقه، الذين نهبوا خيرات البلد، بتعمير لبنان لو تعرض، لا قدر الله، للتدمير بفعل حماقاتهم ومغامرات محورهم؟

يمكننا أن نجد عذراً للحمقى، لكننا لا يمكن أن نجد عذراً للوقحين.