ضروريات الدبلوماسية الوقائية

غني عن البيان أن العلاقات الأمريكية ــ الصينية تمر اليوم بأسوأ فتراتها في ظل التنافس الشديد بين البلدين، والحرب الدبلوماسية والإعلامية المشتعلة بينهما، الأمر الذي يشكل في مجمله خطراً كبيراً على الأمن والسلم الدوليين، خصوصاً وأننا نتحدث هنا عن أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم، مع الإقرار بأن اليد الطولى ــ من وجهة نظرنا ــ هي للولايات المتحدة، حتى وإن ردد البعض الكاره للغرب عموماً ما يخالف هذه الحقيقة من باب الأمنيات.

وبينما يجري الجيش الأحمر الصيني بشكل يومي مناورات عسكرية بالقرب من تايوان، ويسعى إلى تحقيق هيمنة صينية على البحار والجزر والممرات الملاحية المجاورة، وتقوم الحكومة الصينية بتعزيز علاقاتها مع روسيا الغارقة في حرب ضد الغرب وحلف الناتو، تجد واشنطن نفسها في وضع لا تحسد عليه، خصوصاً مع استمرار قطيعتها الدبلوماسية غير الرسمية مع بكين منذ عدة أعوام، وعدم انعقاد أي قمة بين رئيسيها منذ فترة، وهو ما يتناقض مع أساسيات الدبلوماسية الوقائية (preventive diplomacy) ويهدد بإلحاق ضرر بالجانبين معاً أكثر من نفعه.

ومن هنا فإن مراقبين كثراً وجدوا في لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي ((جيك سوليفان)) ووزير الخارجية الصيني ((وانغ يي)) في العاصمة المالطية، فاليتا، في 17 سبتمبر المنصرم، ومن بعده اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ((أنتوني بلينكن)) مع نائب الرئيس الصيني ((هان تشنغ)) في نيويورك على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، محاولة من جانب واشنطن لكسر جبل الجليد مع بكين، وربما تهيئة الأجواء لعقد قمة أمريكية ــ صينية قبل نهاية العام الجاري.

فالبيان الأمريكي حول محادثات فاليتا وصف اللقاء بأنه ((جزء من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، وإدارة العلاقة بشكل مسؤول))، بينما أعرب بلينكن في ختام محادثاته مع تشنغ عن اعتقاده بأن ((دبلوماسية الوجه لوجه قادرة على حل الخلافات بين البلدين))، فيما قال تشنغ إن ((العالم بحاجة إلى علاقة سليمة ومستقرة بين الولايات المتحدة والصين)).

ويبدو أن الأمور حتى اللحظة تسير في الاتجاه الصحيح، ما لم يحدث طارئ يبعثر الأوراق.

إن على الزعيمين الأمريكي والصيني أن يعقدا قمة واحدة، على الأقل كل عام، للمضي قدماً نحو الأهداف ذات الاهتمام المشترك من تلك القابلة للتحقيق، ودراسة أي خلافات بين بلديهما بصورة واقعية، باعتبارهما مسؤولين عن أمن واستقرار العالم، والحد من مخاطر الحروب والتصعيد العسكري.

نقول هذا ونحن نعلم أن الخلافات بين الدولتين عميقة وتنافسهما شديد، وأنهما ينطلقان من منطلقات أيديولوجية متصادمة، لكن هكذا كان الحال بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق ــ إنْ لم يكن أسوأ بكثير ــ طيلة سنوات الحرب الباردة، ولم ينقذ العالم من تحول الحرب الباردة تلك إلى حرب عالمية ثالثة سوى قنوات التواصل المفتوحة بينهما، ولاحقاً الاتفاق على عقد قمم دورية بين زعيميهما لدرء انجرافهما نحو الصدام النووي.

ولسنا، في هذا السياق، إلى حاجة للقول بأن اجتماعات الزعماء على مستوى القمة هي من أعلى فنون الدبلوماسية، وبإمكانها أن تقرب وتفتح الكثير من الأبواب الموصدة، وتبدد الهواجس والشكوك. ذلك أن ما يقوله القادة عادة في مثل هذه القمم هو الذي يعكس موقف بلادهم السياسي بشكل أكثر عمقاً، وهو ما يعتد به وينظر إليه كموقف يتجاوز آراء المستشارين والوزراء.

وفي الحالة الأمريكية ــ الصينية، فإن كلاً من بايدن وجينبينغ هما وحدهما القادران، أكثر من معاونيهما ووزرائهما، على التعبير عن سياسات بلديهما، وهما وحدهما صاحبا الكلمة العليا في السياسة الخارجية لبلديهما، بل إن جينبينغ في حالة أفضل وأقوى على هذا الصعيد من نظيره الأمريكي بسبب طبيعة نظام الحكم في الصين من حيث عدم خضوعه للمساءلة البرلمانية والشعبية.

إن من شأن عقد قمم دورية أن تبقى خطوط الاتصال مفتوحة على كافة المستويات، بدءاً من البيت الأبيض و((تشونغنانهاي)) إلى الوكالات الرئيسية والفرعية للحكومتين الأمريكية والصينية، ناهيك عن أن مثل هذه القنوات المفتوحة يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة الخلافات والمواضيع الشائكة قبل أن تصبح معضلة يصعب حلها أو تجاوزها.