هدف رياضي في معرض الكتاب

الرياضة والأدب معاً في النسخة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بتواجد أكثر من 50 شخصية من كبار الكتّاب والأدباء الإماراتيين والعرب، حيث تتاح أمام الجمهور فرصة الاستماع لأطروحاتهم حول أبرز القضايا الخاصة بهذه الألوان من الأدب والفن والفكر، وهذه المرة تقتحم الرياضة الحدث، وتفرض نفسها بالحضور؛ لما تمثل من تحول كبير في الفكر والنهج؛ لأن الرياضة لها أبعادها الاستراتيجية، فكلما زاد الوعي الأدبي والثقافي لدى الرياضيين كان في مصلحة منتخباتنا الوطنية، خاصة عند تمثيل الوطن، وهو العنصر المؤثر الذي تركز عليه الدول.

ويستضيف المعرض الكتّاب والأدباء في 460 فعالية ثقافية، يروي فيها الكتّاب المحطات التي مروا بها في مسيرتهم، ويناقشون أهم التيارات الأدبية والفنية، وكما ذكرت فالرياضة تسجل هدفاً، وتقدم خلاصة التجارب في تقنيات السرد الرياضي، ففي بداية الستينات تأثر الرياضيون بالمدّ العربي، وشكّل محبون للرياضة والثقافة معاً فريقاً واحداً، فخرجت الأندية بعنوان واحد هو النادي الثقافي الرياضي، وأصبحت الثقافة ملتصقة بالرياضة، فلم تفارقها برغم الفجوة الكبيرة في الدعم الذي يجده التياران، فما يصرف اليوم على الرياضة، خاصة كرة القدم عالمياً، وليس فقط محلياً، أو حتى في المنطقة العربية، يفوق بالمئات ما يصرف على الأدب والثقافة والمعرفة.

وهذا ما سنتعرف عليه في معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي يستضيف ناشرين من 108 دول يعرضون الكتب، ويشاركون في العديد من البرامج والفعاليات.. والرياضة بينهم تريد أن تسكن في شباك الثقافة. والله من وراء القصد.