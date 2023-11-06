تمثل الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات نهجاً متجدداً، تبحث فيه الإمارات تعزيز مسيرتها التنموية الشاملة، ومحطة تستشرف من خلالها المستقبل، لمواصلة البناء على الإنجازات المتحققة، عبر صياغة خريطة طريق واضحة للارتقاء بمكانة الدولة وتنافسيتها، ومضاعفة وتسريع إنجازاتها، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وكما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن هذه الاجتماعات، التي تنطلق اليوم برئاسة سموه، تمثل محطة وطنية بارزة تجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية لمناقشة المواضيع التنموية الخاصة بالحكومة، وترسم خريطة واضحة للعمل الحكومي الموحد في الدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

الإمارات، كما يشدد محمد بن راشد، نجحت في بناء نموذج تنموي وحكومي هو الأكثر كفاءة عالمياً، ومهمتنا استمرارية المحافظة عليه، والبحث عن نجاحات جديدة لتنافسية دولتنا للعقد المقبل، ومن هنا فإن دور هذه الاجتماعات هو البناء على الإنجازات، من خلال حشد كل الطاقات، وتجميع كل الأفكار والخطط، وبرمجتها في مبادرات نوعية تحدد الأولويات، وتنسجم مع الأهداف، التي تلبي تطلعاتنا التنموية، وطموحاتنا الوطنية.

كما يأتي عقد هذه الاجتماعات، في وقت تستعد فيه الإمارات لاستضافة العالم في أهم مؤتمر للمناخ في العالم، مع نهاية الشهر الجاري، ما يؤكد الثقة العالمية التي تتمتع بها الدولة في اقتصادها وبرامجها ورؤيتها وتصوراتها لمعالجة التحديات العالمية، وهي الثقة التي لم تكن لتترسخ في أذهان العالم، لولا مثل هذه الاجتماعات السنوية، التي تضع كل التصورات والعناوين الكبرى نحو صعود الإمارات لقمم جديدة.