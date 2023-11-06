آخر الأوراق

حلق المتطرف مع تطرفه بعيداً عن الواقع، وألقى بذلك الحديث الذي ((ألجم)) رئيس وزرائه، وأحرق ورقة أخرى من أوراقه القليلة المتبقية معه!

أصابته ((لوثه)) من المنظر الذي يشاهده أمامه، جحافل من الدبابات والمدرعات وراجمات الصواريخ، وأسراب لا تنقطع من الطائرات المحملة بالمتفجرات، وآلاف مؤلفة من الجنود يغطون الأرض والجو والبحر، فخرجت كلماته بعد أن أحس بالثقة، وذكر العالم كله بأن لديه قنابل نووية!

ذلك وزير في حكومة نتنياهو، وهو واحد من مجموعة ((بن غفير)) الذي لم نسمع له صوتاً منذ اندلاع مأساة غزة، رغم أنه المتسبب الأول في كل ما يحدث منذ السابع من أكتوبر، عندما نفخ النار التي غطاها الرماد، واقتحم المسجد الأقصى مرات عدة، فقد كان يطلب بتصرفاته هذه تحريك الوضع الجامد حتى يحقق تطلعات الجناح المتطرف، وتنحى جانباً فور تجييش الجيوش لتنفيذ خطة نقل غزة ومن يتبقى من أهلها إلى الصحاري، وأطلق أتباعه من المستوطنين في الضفة الغربية للقيام بعمليات اعتداء وقتل يومية لنقل الصراع إليها بعد غزة، وهو سعيد بكل ذلك، سعيد لنجاح خطته، بينما زميله ((عميحاي الياهو)) وزير التراث يهدد بإلقاء قنبلة نووية على غزة!

نتنياهو ليس لديه الكثير ليقدمه في ظل الظروف التي وجد نفسه محاصراً بها، وبلينكن الذي ما زال في فلسطين المحتلة لم يعلق على ما قاله الوزير المتطرف، وبايدن، رئيس الدولة الراعية للسلام، لم يسمع شيئاً عن تلك التصريحات، وحتى يخفف الوقع، ولا تتناثر الأوراق التي بالكاد يمسك بها، اضطر نتنياهو إلى إيقاع ((جزاء مدرسي)) على الوزير بمنعه من دخول الفصل، ولم يجرؤ على طرده من المدرسة، أو من مجلس الوزراء، لأنه سيفقد الثقة ويخسر الأغلبية التي حققها بضم الأحزاب المتطرفة.

القنبلة النووية ليست لعبة يلعب بها متهور ومتطرف، لا قولاً ولا فعلاً، فهي إن عُبث بها أصابت صاحبها قبل من يريد إبادتهم، إلا إذا كان اليأس قد تمكن من ((هادم المعبد))، ولا مفر أمامه!