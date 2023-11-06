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المزايدون في الأوقات الصعبة

11/6/2023 7:28:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في الأيام العصيبة جداً، التي يعبرها العالم أجمع في هذه الأيام، ليس هناك أكثر من الكذب والمزايدات! فأما الكذب والافتراءات فكلنا نعرف أنه عندما يختلط الحابل بالنابل، ويتكاثف الظلام، ويدفع كل الأطراف بما لديهم ليحرزوا أهدافاً أكثر، تصبح الحقيقة هي الضحية الأولى، فالكل يريد تحقيق انتصاره هو لا انتصار الحقيقة، ليكون صاحب السبق وموزع الأخبار الأول!

لذلك تصبح الشائعات والافتراءات ولي عنق الحقيقة وإنتاج قصص وحكايات موازية للواقع ومضادة للحقيقة من أكثر ما نتعثر به طوال الوقت في أيام الأزمات، وكم أزمة مررنا بها، وكم تسممت قلوبنا بالشائعات والهراء!

انظر إلى السوشال ميديا ومقدار امتلائها بالأكاذيب والكلام الملتبس، معظم الإعلام، والفضائيات التجارية، أحاديث الأصحاب، ومواقف الأصدقاء، أفلام السينما، ومواقف الفنانين وتصريحاتهم، ما يصدر عن سياسيي الدول وإعلامهم.. إلخ، هناك الكثير من الأكاذيب والقليل جداً من الحقائق، والكثير جداً من الشك والتوجس، والقليل من اليقين والتثبت والتفكير العقلاني!

وكأنه لا أحد يريد أن يفكر قبل أن يعيد إنتاج ما يسمعه أو ما وصله على طريقته، لأن أكثر الناس لا يريدون أن يفكروا أو يراجعوا أنفسهم، أو يشغلوا ولو جزءاً بسيطاً من أدمغتهم، فهم في سباق مع الزمن ومع الأخبار ومع تحقيق المكاسب، وكأن الواحد منهم قد منحته الأزمة منصب إعادة توزيع الشائعات، وترتيب قوائم المصالح، بعيداً عن الخسائر والضحايا، فذلك لا يعنيه في شيء، كل ما يهمه أن يحفظ نظام السير في عمق الكارثة حتى لا يختل نظام المجرة!

وسط ذلك كله تروج تجارة المزايدات وترتفع أسهم المزايدين، الذين يتجاوزون الواقع باستخدام المبالغة والسخرية وأحياناً إراقة ماء الوجه إرضاءً لأطراف ونكاية بأطراف أخرى، ولا عزاء للنزاهة والحقيقة، المهم أن تتخذ المزايدة ذلك الشكل الاستفزازي الذي يولد أزمات جانبية صغيرة مطلوبة للإلهاء والتخريب وجعل أرض الأزمة مشتعلة دوماً. إننا نعيش في فقاعة هائلة من المزايدات محتشدة بآلاف المزايدين الذين يعرفون كيف يغيرون الأقنعة والرسائل بحسب كل أزمة!

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