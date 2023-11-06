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جولة بلينكن بلا نتائج والأردن يفتح «كل الخيارات»

11/6/2023 7:28:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الأردن، أمس، إنه يترك كل الخيارات مفتوحة في رده على إخفاق إسرائيل في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في قصفها المكثف واجتياحها لقطاع غزة، في حين اختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة في المنطقة من دون نتائج.

ولم يوضح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الخطوات الأخرى التي سيتخذها الأردن. وقال لوسائل إعلام رسمية، إن كل الخيارات مطروحة أمام الأردن في تعامله مع ((العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته)). وذكر أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع ليس دفاعاً عن النفس كما تزعم.

وسبق لوزير الخارجية أيمن الصفدي أن حذر من أن أي تحرك لترحيل الفلسطينيين إلى الأردن، يرقى إلى حد إعلان الحرب.

وقالت مصادر أمنية إن الجيش الأردني عزز بالفعل مواقعه على طول الحدود. وكانت مخاوف الأردن على رأس القضايا التي تناولتها المحادثات المتكررة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

جولة بلا نجاح

واختتم بلينكن أمس، جولة دبلوماسية في المنطقة، بزيارة تركيا بعد نجاح محدود للجهود المبذولة للتوصل إلى إجماع إقليمي حول أفضل السبل لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

وقال قبل مغادرته تركيا ((كل هذا عمل مستمر. من الواضح أننا لم نتفق على كل شيء، لكن هناك وجهات نظر مشتركة حول بعض ضرورات اللحظة التي نعمل عليها معاً)).

وقال بلينكن قبل مغادرة أنقرة ((تواصلنا مع الإسرائيليين بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها للحد من الخسائر في صفوف المدنيين.. ونركز بشدة على الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بمن فيهم الأمريكيون، ونبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى وطنهم)).

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