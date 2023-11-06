جبهة الشمال تتوسع.. الصواريخ تصل جنوب حيفا

توسع نطاق المواجهة في الجبهة الشمالية بين حزب الله والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من الجهة المقابلة، بعد ليلة شهدت مقتل عائلة في جنوب لبنان بقصف إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 30 صاروخاً أطلقت من لبنان، وإنه رد بنيران المدفعية باتجاه مصدر إطلاق الصواريخ. وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن الهجمات من لبنان.

وقالت: ((هاجمنا مدينتي نهاريا وجنوب حيفا بـ 16 صاروخاً)). ومنذ بدء الجولة الحالية في غزة في 7 أكتوبر، اندلعت عدة اشتباكات بين إسرائيل وجنوب لبنان عبر الحدود، في أخطر تصعيد بين الجانبين منذ حرب لبنان الثانية في يوليو 2006.

وأدى تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل إلى نزوح سكان القرى والبلدات الواقعة جنوبي لبنان وكذلك المستوطنات الإسرائيلية في الشمال. ورغم أن الاشتباكات ما زالت محدودة إلى حد كبير، فإنها ازدادت حدة، مع التوغل البري الإسرائيلي في غزة.

ولقي أربعة أشخاص- ثلاثة أطفال وجدتهم - حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان الليلة قبل الماضية، ما يزيد احتمالات تصعيد جديد خطير في الصراع على جبهة الشمال.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، أن سيارتين مدنيتين كانتا تقلان أفراد أسرة واحدة، يقود إحداهما صحافي محلي يدعى سمير أيوب، تتحركا من عيناتا إلى عيطرون عندما استهدفتهما غارة جوية إسرائيلية.

وأوضحت أن السيارتين تعرضتا لغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية أصابت السيارة الثانية إصابة مباشرة، ما تسبب في انقلابها واشتعال النار فيها، مشيرة إلى أن ((القصف أدى إلى مقتل شقيقة الصحافي وأحفادها الثلاثة البالغين من العمر 10 و12 و14 عاماً، كما أصيبت والدتهم والصحافي نفسه)). وقال حزب الله، إن مقاتليه أطلقوا صواريخ ((غراد)) على إسرائيل رداً على الهجوم.

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