بغياب الكهرباء.. النار والانفجارات تضيء سماء غزة

لم تتوقف المستشفيات القليلة الباقية على قيد الخدمة في قطاع غزة، عن استقبال ضحايا القصف الإسرائيلي المكثف وغير المسبوق، حيث أضاء القصف والانفجارات سماء القطاع المحاصر المقطوع عنه الكهرباء، بالأصفر والأحمر، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ((ضربات كبيرة)) قال إنها ((ستتواصل في الأيام المقبلة)).

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي، إن الحصيلة بلغت 10022 قتيلاً، منهم 292 على الأقل لقوا حتفهم ليل الأحد الاثنين في غارات عنيفة في الساعات الأخيرة. وبحسب الوزارة، فإن الحصيلة تشمل أكثر من 4 آلاف طفل. وقالت الوزارة إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم أمس، في غارة جوية بالقرب من ثلاثة مستشفيات في مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة مدحت عباس، إن الغارة الجوية ألحقت أضراراً بمستشفى الطب النفسي - الذي خرج عن الخدمة - ومستشفى العيون ومستشفى الرنتيسي للأطفال. وعرض عباس صوراً لغرف ومعدات مدمرة في مستشفى الطب النفسي. وأظهرت الصور ثقوباً كبيرة في الجدار والسقف مع وجود ركام على سرير المستشفى.

وقال محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في غزة، إن سقف مبنى مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات غزة، تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأضاف إن الغارة أسفرت عن مقتل نازحين كانوا يحتمون بالطابق العلوي، مضيفاً أن ألواح الطاقة الشمسية التي كانت مثبتة على سطح المستشفى دمرت في الهجوم.

عزلة عن العالم

وأمضى سكان غزة وللمرة الثالثة منذ بدء الحرب، الليل معزولين عن العالم، ومن دون أي إمكانية للتواصل والاطمئنان على بعضهم بعضاً، بسبب قطع الاتصالات والإنترنت، قبل أن تعود الخدمات تدريجياً، حسبما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).

وأعلن الجيش الإسرائيلي الذي طلب من سكان شمال القطاع النزوح نحو الجنوب، أنه قسم القطاع إلى شطرين. ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس أمس، المدنيين إلى مغادرة شمال القطاع، مضيفاً أن هذا سيسمح للقوات الإسرائيلية ((بتفكيك حماس معقلاً بعد آخر حتى نحقّق هدفنا النهائي)).

ويقول محمد أبو ليلة الذي نزح قبل 20 يوماً من منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة إنه ظن أنه في مأمن. ويقول ((بعدما ألقوا منشورات، نزحنا إلى منزل خالتي في النصيرات)) في الجنوب. ويضيف ((في الحادية عشرة ليلاً، قصفوا المنزل، استُشهدت أمي... خرجنا من تحت الدمار... كنا 120 شخصاً في المنزل استُشهد وأصيب عدد كبير)). ويقول ((صليتُ على أكثر من 50 شهيداً)).

من تبقى

ويقدر أن عدد الأشخاص الذين لا يزالون في شمال القطاع يراوح بين 300 و400 ألف. وقال زكريا عقل خلال تحركه مع عائلته جنوباً ((الوضع صعب جداً.

لا خبز لا ماء ولا حتى مياه مالحة. رأينا جثثاً (على الطريق) والأطفال كانوا خائفين جداً)). وقال سعيد النجمة من مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة، حيث قتل أكثر من 30 شخصاً في قصف السبت ((ليس لدينا ما نحفر به لإزالة الأنقاض... الناس يموتون ونحن نتفرج)).

وفي خان يونس جنوبي القطاع، شارك العشرات من المدنيين وعمال الطوارئ في الحفر بحثاً عن ناجين بعد أن دكت غارة جوية إسرائيلية مبنى على الأقل وسوته بالأرض في حي الأمل المكتظ. وقال أحد سكان المدينة، ويدعى سليمان الفقعاوي، وهو يتوقف للحظات عن الحفر الجماعي ((لم يكن هناك بالغون، المنزل كان مليئاً بالأطفال)).

وأمكن انتشال صبي مراهق من تحت الأنقاض حياً، وهو يصرخ من الألم، بينما كان جسده مغطى بالكامل بالغبار والدم، وسرعان ما وضع على محفة وجرى نقله للعلاج. ولقي شخصان على الأقل حتفهما في الغارة، بحسب صحافيين من الأسوشيتدبرس تواجدوا في الموقع.

وقف النار

وأصدر رؤساء 11 وكالة تابعة للأمم المتحدة و6 منظمات إنسانية ((نداء مشتركاً)) من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وحماية المدنيين، والدخول السريع للغذاء، والماء، والدواء، والوقود.

وإذ وصفوا هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة بـ ((المروع))، قالوا إنه مع ذلك، يعد القتل المروع لمزيد من المدنيين في غزة أمراً مثيراً للغضب، بالإضافة لحرمان 2.2 مليون فلسطيني من الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود.

وقال المسؤولون الأمميون ومنظمات الإغاثة إن الجيش الإسرائيلي شن أكثر من 100 هجوم على أطقم الرعاية الصحية، كما قتل 88 موظفاً في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضافوا ((هذه أكبر حصيلة قتلى في صفوف موظفي الأمم المتحدة تحدث على الإطلاق في صراع واحد)). وفي الضفة الغربية، لقي شاب فلسطيني حتفه بالرصاص بعد عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس، أسفرت عن مقتل شرطية وإصابة شرطي آخر، فيما لقي أربعة فلسطينيين آخرين حتفهم بعملية اغتيال إسرائيلية في طولكرم، فضلاً عن آخر في الخليل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز