إنزال جوي أردني لمساعدات طبية في غزة

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تنفيذ إنزال جوي لمساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، في حين وصلت أمس مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بعد توقف دام يومين، بعد أن تم إعادة فتح المعبر لخروج الجرحى وإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية، بالتزامن مع وصول 50 شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية إلى الجانب الفلسطيني.

وأعلن ملك الأردن عبدالله الثاني، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، تنفيذ إنزال جوي لمساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وقال ملك الأردن، عبر حسابه على منصة ((X)): ((إن سلاح الجو الأردني تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة))، مضيفاً: ((هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين)).

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية ((بترا))، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي أنزلت مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بوساطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني ((غزة/76)).

وأشار المصدر إلى أن الإمدادات في المستشفى ((أوشكت على النفاد، نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح)). وقال مسؤول أمريكي لصحيفة ((تايمز أوف إسرائيل))، ومسؤول إسرائيلي لموقع ((أكسيوس))، إن العملية تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

في الأثناء، قال مسؤول بالجانب المصري من معبر رفح لوكالة فرانس برس أمس ((وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري ويتم الآن توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات)).

كما أعلنت حكومة حماس إعادة فتح معبر رفح من أجل السماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع.

وقالت مصادر في حكومة حماس إن إعادة فتح المعبر تمت بوساطة مصرية وبعد الحصول على موافقة إسرائيلية.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام مصرية، بوصول 50 شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية إلى الجانب الفلسطيني من قطاع غزة. وأشارت قناة ((القاهرة الإخبارية)) إلى دخول 15 شاحنة مساعدات جديدة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح ليصل الإجمالي أمس إلى 50 شاحنة.

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