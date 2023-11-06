احتدام معارك الخرطوم وموجات نزوح من الفاشر

عاشت العاصمة السودانية يوماً دامياً نتيجة تجدد المعارك والاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش وقوات ((الدعم السريع))، وقتل 34 شخصاً على الأقل بينهم 14 امرأة في قصف استهدف أحد الأسواق الشعبية بمدينة أم درمان الواقعة غرب العاصمة السودانية الخرطوم، فيما كشفت منظمة شباب من أجل دارفور ((مشاد)) عن أن عمليات النزوح واللجوء إلى دول الجوار من سكان دارفور جراء الحرب تجاوزت 73 في المئة من السكان.

وفي حادثة مفجعة جديدة، حصد القصف العشوائي أرواح أكثر من 34 شخصاً نتيجة سقوط قذائف مدفعية على سوق زقلونا بحي الثورة، الحارة 15، شمال أم درمان.

وحمل بيان لهيئة ((محامي الطوارئ)) طرفي النزاع مسؤولية مقتل هذا العدد الكبير من المدنيين الأبرياء بإصرارهما على الاستمرار في المعارك وسط الأعيان المدنية في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

قصف

وأفاد سكان من منطقة الثورات شمال أم درمان بأن قاعدة وادي سيدنا العسكرية استهدفت في قصف متقطع تجمعات لقوات ((الدعم السريع)) في مناطق عدة وسط أم درمان وشمال بحري، كما شهدت مناطق الجيلي ومحيط مصفاة تكرير البترول قصفاً جوياً ومدفعياً عنيفاً، وسقوط عدد من القذائف الصاروخية على بعض أحياء الكدرو والحلفايا وشمبات بمحاذاة شريط النيل من دون خسائر بشرية.

وقال شهود عيان إنّ معظم الضحايا هم من الباعة والمتسوقين، مشيرين إلى أن بعض الجثث تقطعت بالكامل بفعل قوة القصف.

ودارت معارك واشتباكات شرسة وعلى نطاق واسع بولاية الخرطوم، تبادل خلالها الطرفان القصف المدفعي المكثف في محيط سلاحي المدرعات والذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية والقيادة العامة للجيش وبري شرق مطار الخرطوم الدولي. وشنت قوات ((الدعم السريع)) هجوماً وصف بأنه الأعنف على سلاح المدرعات، ودوت أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف العنيف المتبادل في محيط المنطقة جنوب الخرطوم.

نزوح دارفور

وفي دارفور، حذر رئيس جيش حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور أهل دارفور من سيطرة قوات ((الدعم السريع)) على الإقليم، معتبراً أنه من ((سابع المستحيلات)) أن تتعايش ((الدعم السريع)) مع الأعراق الأخرى في دارفور في حال السيطرة عليها.

وكشفت منظمة شباب من أجل دارفور ((مشاد)) عن أن عمليات النزوح واللجوء إلى دول الجوار من سكان دارفور جراء الحرب تجاوزت نسبة 73 في المئة من السكان، بحسب إحصاءات فرق المنظمة المنتشرة داخل الإقليم.

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