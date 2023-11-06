ثلوج في الصين وتعطل الرحلات الجوية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة العواصف الثلجية التي ضربت شمال الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية ((شينخوا)) أمس، أنه بحسب التنبؤات الجوية، من المتوقع أن تشهد مدن عديدة في الشمال تساقط ثلوج كثيفة، مع هطول تراكمي يتراوح بين 20 ملم إلى 40 ملم، كما من المتوقع أن تتجاوز كمية الثلوج التراكمية في بعض أجزاء المقاطعة 40 ملم.

إلغاء رحلات

كما ألغت السلطات الصينية، مئات الرحلات الجوية وأغلقت المدارس جراء العواصف الثلجية وحذرت المواطنين من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وحثتهم على البقاء داخل المنازل، مشيرة إلى أنه من المتوقع حدوث المزيد من العواصف الثلجية في عدة مدن.

كما بدأت السلطات الإعداد لتوفير خدمات التدفئة في وقت أبكر من المعتاد نظراً للتغير المفاجئ في أحوال الطقس.

وأُلغيت 405 رحلات في مطار هاربين تايبينغ الدولي في هاربين عاصمة إقليم هيلونغجيانغ في أقصى شمال البلاد، وفقاً لوكالة ((رويترز)) للأنباء. وذكرت الحكومة أن معظم المناطق بمدينة هاربين أوقفت العمل في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال ومراكز التدريب خارج المؤسسات التعليمية مع تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى مستوى التجمد.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق شمال شرق البلاد انخفاض الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية أو أقل من درجة التجمد مع تحرك الهواء البارد شرقاً وجنوباً.

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