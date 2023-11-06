لقاء أسترالي صيني لتحسين العلاقات

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس، إن العلاقات المستقرة بين الصين وأستراليا تخدم مصالح كلا البلدين وعلى الجانبين توسيع أطر التعاون بينهما، في إشارة لاستعداد بكين لتجاوز التوترات الأخيرة.

وقال شي لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وهو أول زعيم أسترالي يزور بكين منذ عام 2016، إنه يتعين على الصين وأستراليا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينما تعملان على بناء التفاهم المتبادل والثقة.

وحسب ما نقلته قناة ((سي سي تي في)) الصينية، أكد ((شي)) أن الصين وأستراليا ((ليس بينهما أي مشكلة أو نزاع تاريخي أو تضارب جوهري في المصالح، ويمكنهما أن تصبحا شريكتين تجمعهما الثقة المتبادلة)).

وأضاف: ((بكين تأمل في تطوير إمكانات اتفاق التجارة الحرة بين الصين وأستراليا وتوسيع التعاون في مجالات جديدة بما فيها تغير المناخ والاقتصاد الأخضر)).

وتابع: ((بفضل الجهود التي بذلها الجانبان، استأنفت الصين وأستراليا التبادلات في مجالات مختلفة وعادتا إلى المسار الصحيح لتحسين العلاقات وتطويرها))، منوهاً بسعي بكين لدعم تعزيز صمود النمو لدول جنوب المحيط الهادئ ومواجهة التحديات، بما في ذلك تغير المناخ وحماية السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بانفتاح وتسامح.

والتقى الزعيمان في بكين خلال زيارة يجريها ((ألبانيزي)) للصين تستمر لـ4 أيام، في خطوة تدل على تحسن العلاقات الثنائية بعد سنوات من التوتر، الذي أدى إلى تراجع التجارة بمليارات الدولارات.

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