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هجمات جوية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

11/6/2023 7:28:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ميناء أوديسا على البحر الأسود، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل وتضرر 20 مبنى سكنياً ومتحف فني، وفق رواية كييف، فيما أعلنت موسكو صد هجمات أوكرانية جنوبي باخموت.

وقالت القوات الأوكرانية إنها تنفّذ ((عمليات هجومية)) في جنوبي مدينة باخموت، التي سيطرت عليها روسيا في مايو الماضي.

وذكرت كييف أن 400 ((اشتباك)) فردي وقع خلال الأيام السبعة الماضية، وأن روسيا تواصل هجومها على أفدييفكا، في شرقي دونيتسك.

وتحدث الناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، عن هجمات روسية قرب قرية روبوتين التي قالت أوكرانيا إنها سيطرت عليها في وقت سابق، في منطقة زابوريجيا في جنوبي البلاد، بينما نفت روسيا ذلك.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 15 طائرة مسيّرة وصاروخاً موجهاً.

مواقع جديدة

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن طائرات حربية روسية دمرت مواقع تخزين الزوارق المسيرة، وذخيرة سلاح الطيران الأوكراني في 117 منطقة.وأضاف بيان للوزارة أنه تم تدمير 23 طائرة أوكرانية، من دون طيار، في مناطق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وفي مقاطعة زابوروجيه. وتابع البيان: ((على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة ((الغرب)) التابعة للقوات الروسية، 6 هجمات في مناطق تيمكوفكا وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف)).

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، إن القوات الروسية ((تواصل دفاعها بشكل نشط، ما يلحق أضراراً فعالة بكييف))، وإن ((الوحدات الروسية تتقدم وتحتل مواقع أكثر فائدة)).

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