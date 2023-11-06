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تكريم 41 من الفائزات بجائزة «رائدات إقامة دبي»

11/6/2023 7:28:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حفلاً لتكريم 41 من الفائزات بجائزة ((رائدات إقامة دبي))، نظير جهودهن وتميزهن، بهدف تحفيزهن وتشجيعهن على تحقيق المزيد من النجاحات والإسهامات الإيجابية في بيئة العمل.

وأقيم الحفل، بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعدد كبير من الكوادر الإدارية والوظيفية، حيث شهدت الفعالية تكريم 41 من الموظفات، اللاتي قدمن أداء متميزاً في مختلف مجالات العمل، من خلال تحقيقهن إنجازات رائعة، وتقديم خدمات متميزة.

كما تضمن الحفل تكريم العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، تثميناً لدوره في تحفيز وتشجيع ودعم ملفات العنصر النسائي في جائزة رائدات إقامة دبي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وكبار الضباط في القطاع.

إسهامات

وأكد الفريق محمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أهمية دور المرأة في تقديم إسهامات قيمة في بيئة العمل، بما يسهم في تطوير وتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تعكس التقدير والاعتراف بالجهود والإنجازات الفريدة، التي تقدمها النساء في ميدان العمل.

وأضاف: ((جائزة رائدات إقامة دبي تأتي في إطار النهج التطويري، الذي تنتهجه إقامة دبي، وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تحفيز الكوادر البشرية على الإبداع والابتكار، باعتبارها إحدى الوسائل الفعالة لتعزيز الروح التنافسية وتشجيع العاملين، ما يسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق إنجازات ملموسة، من خلال البحث عن حلول ريادية ومبتكرة للتحديات)).

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