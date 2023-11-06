إطلاق برنامج «باحث قانوني لحل النزاعات العمالية»

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونين بوزارة الموارد البشرية والتوطين: ((باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية))، بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهامهم الجديدة، تنفيذاً للتعديلات التشريعية التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

ويأتي البرنامج الذي تنفذه محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الخطوات التنفيذية للتعديلات التشريعية، والتي بموجبهما يصدر الباحثون القانونيون في وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرارات القضائية في النزاعات، متى كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو في المنازعات بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من قبل الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

وأوضح المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب الباحثين على آخر ما استقر عليه القضاء من مبادئ وأسس لاحتساب المستحقات العمالية بشكل مفصل، بالإضافة إلى آلية بحث الشكوى، واستصدار القرارات الفاصلة في النزاعات، وما يتبعها من إجراءات شكلية وموضوعية للدعوى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز