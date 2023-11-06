1563 ملكة نحل إماراتية من الجيل الثامن في الربع الأول

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن عدد ملكات النحل التي تم إنتاجها لسلالة نحل العسل الإماراتي من ملكات الجيل الثامن بلغ 1563 ملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تم توزيع عدد 1458 ملكة عذراء على 37 نحالاً ونحالة من مربي النحل الإماراتيين، واستخدمت 105 ملكات لعمليات التلقيح.

وأوضحت الهيئة لـ((البيان))، أن عدد خلايا النحل الإماراتية التي تم نقلها لاستخدامها لإنتاج عسل الغاف من غابة الوثبة في الفترة الزمنية نفسها بلغ 40 خلية نحل. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستدامة التي تبذلها الهيئة، ضمن مشروع تطوير واستدامة تربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير وإنتاج ملكات نحل يمكنها التأقلم مع بيئة ومناخ دولة الإمارات.

جمع رحيق

وأوضحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنها حققت إنجازات غير مسبوقة في هذا المجال، إذ تم تطوير سلالة نحل إماراتية تتميز بصغر حجم الشغالات ونشاطها في جمع الرحيق، وزيادة كفاءتها في إنتاج العسل مع التقدم في تربية الأجيال، كما أن الملكات ذات نشاط عالٍ في وضع البيض وإنتاج أنماط ممتازة من الحضنة، إضافة إلى تأقلمها مع الظروف البيئية المحلية بشكل جيد.

مختبرات علمية

وأشارت الهيئة، إلى أنها تعتمد على مختبرات علمية وتقنيات متطورة لتشخيص أمراض وآفات نحل العسل، ضمن الأنشطة البحثية والتطويرية التي تقدمها محطة أبحاث الكويتات التابعة للهيئة في العين.

كما تعتمد على مختبر تشخيص أمراض وآفات نحل العسل بأحدث التقنيات للكشف عن مسببات أمراض النحل، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على تشخيص الأمراض والآفات، ومساعدة مربي النحل في الكشف عن الأمراض في المناحل، وتقديم التوصيات والمشورة الفنية اللازمة لمكافحة هذه الأمراض والآفات، ونجح المشروع في إثبات إمكانية استمرار طوائف النحل في الدولة طوال العام والتكيف مع حرارة الصيف.

تطوير برامج

ولفتت الهيئة، إلى عملها على تطوير البرامج والخطط الإرشادية التي تضمن نقل المعرفة لمربي النحل في كافة مناطق إمارة أبوظبي، حيث تقوم وحدة تربية نحل العسل بتقديم الخدمات الإرشادية للنحالين وتنمية معرفتهم بأحدث طرق ومبادئ تربية نحل العسل، وتطعيم اليرقات لتربية وإنتاج الملكات ومكافحة وتشخيص أمراض وآفات النحل، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجالات التلقيح الاصطناعي لملكات النحل.

تنمية مستدامة

وذكرت الهيئة، أن تربية النحل وإنتاج العسل تمثل أحد جوانب التنمية الزراعية المستدامة الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي، حيث إن العسل هو أحد المنتجات الغذائية المهمة لما له من فوائد غذائية كبيرة، إضافة إلى الأهمية البيئية لتربية النحل لضمان النظام البيئي، من خلال مساهمة النحل في عملية التلقيح المرتبطة بإكثار النباتات والأشجار.

وأفادت بأن للتلقيح تأثيراً إيجابياً على البيئة عموماً، إذ يساعد في الحفاظ على النُظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها الزراعة.

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